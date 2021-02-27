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İngiltere'den erken rezervasyon yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'ya, seyahat yasaklarını mayıs ayında kaldırmaya hazırlanan İngiltere'den erken rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

İngiltere'den erken rezervasyon yoğunluğu
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin üst düzeyde tutulduğu gözde turizm merkezlerine sahip Muğla'da tatilini geçirmek isteyen İngiliz turistlerin erken rezervasyon yaptırmaya başladığı bildirdi.

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'nın, Kovid-19 salgınına rağmen verilen güvenli ve sağlıklı turizm hizmetleriyle bu yıl da yine İngilizlerin vazgeçilmez adresleri arasında olması bekleniyor.

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile "sağlıklı ve güvenli" tatilin adresi haline gelen Muğla'da sektör temsilcileri, İngiliz hükümetinin seyahat kısıtlamasıyla ilgili aldığı karardan memnun. Bölgede tatil yapmak isteyen İngiliz turistler rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.

Muğla'ya geçen yıl gelen 695 bin 314 turistten 309 bin 717'sini İngiliz misafirler oluşturdu. 2019'da 1 milyon 137 bin 108, 2018'de ise 1 milyon 27 bin 304 İngiliz turist tatil için kenti tercih etti.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul, uçuşların açılmasıyla İngiltere'den Muğla'ya büyük bir hareketliliğin yaşanacağını söyledi.

Dalaman Havalimanı'nda, ana pazarı İngiliz turistlerin oluşturduğunu aktaran Tuğrul şunları kaydetti:

"Ana pazarımız İngiltere'de seyahat kısıtlamalarının mayıs ayında kalkacağının açıklanması rezervasyonlara olumlu yansıdı ve yoğun şekilde talep alınıyor. Kabaran tatil iştahı önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Bölgedeki acentelerle yaptığımız görüşmelerde ve gelen ilk taleplerle yaklaşık 800 bin İngiliz'in tatil için Muğla'ya gelmek istediğini söyleyebiliriz. Şu an diğer ülkelerden geleceklerle yaklaşık 1,5 milyon turist bizim destinasyonumuza gelmek için bekliyor, rezervasyonlarını yaptırmaya başladılar."

Tuğrul, yeni dönemde de tedbirlerin ön planda olacağını belirterek, "Ülkemiz bu konuda rakiplerine göre bir adım öndedir. Gerek turizm tesislerinde gerekse havalimanlarında tedbirler çok sıkı şekilde uygulanmaktadır. Bölgemizde nisanda yavaş şekilde uluslararası turizme başlayıp, iç pazarla destekleyip, haziranda yoğunlaşacağımız bir yıl olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ARTIŞ BEKLENİYOR

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da sektör olarak 2021'e odaklandıklarını dile getirdi.

Tercihlerini kolay kolay değiştirmeyen İngilizlerin Muğla'yı çok sevdiğini, bu yıl da buradan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Okutur, "Bölgemizin ana pazarı İngiltere. İngiliz turistlerin ilk geleceği ülke Türkiye olacak. Ülkemizdeki tesisler gerek sunduğu hizmet kalitesi, gerekse fiyat yönünden en ideal tatil destinasyonunu oluşturuyor. Bu yıl İngiltere'den Muğla'ya gelen turist sayısında geçmiş yıllara oranla çok büyük bir artış bekliyoruz. Bölgemizdeki oteller de bu anlamda mükemmel tedbirler aldı." diye konuştu.

Okutur, geçen yıl olduğu gibi bu yılda gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla tatillerini yapabileceğini söyledi.

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