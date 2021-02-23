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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson dün koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılma takvimini açıkladı. Buna göre İngiliz hükümeti mayıs ayından itibaren seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor. Çoğu kısıtlamanın kaldırılacağı son adım ise en erken 21 Haziran'da başlayabilecek.

Kısıtlamaların kaldırılması koronavirüs vakalarının düşüşüne bağlı olsa da İngilizler açıklamanın ardından yaz tatili için rezervasyon yapmaya başladı. Ucuz havayolu EasyJet tatil destinasyonlarına rezervasyonların açıklamanın ardından geçen haftaya göre yüzde 600 arttığını açıkladı.

17 MAYIS'TA KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Tur operatörü TUI de benzer bir şekilde tatil rezervasyonlarında bir anda yüzde 500'lük artış yaşandığını bildirdi. TUI, yazılı açıklamasında Yunanistan, İspanya ve Türkiye'nin en fazla rezervasyon yapılan destinasyonlar olduğunu belirtti. İngilizler yoğun olarak temmuz ve sonrası için yer ayırttı. EasyJet de İspanya ve Yunanistan'ın en popüler ülkeler olduğunu açıkladı.

Aşılama çalışmalarının sürdüğü İngiltere'de 17 Mayıs'tan sonra uluslararası seyahat kısıtlamalarıyla beraber dönüşte 10 günlük karantina şartının da kaldırılması bekleniyor.