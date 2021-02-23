Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizmİngilizler Türkiye, İspanya ve Yunanistan'a hücum etmeye hazırlanıyor - haberler
ABONE OL

İngilizler Türkiye, İspanya ve Yunanistan'a hücum etmeye hazırlanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik takvimi açıklamasının ardından İngilizler tatil için yer ayırtma yarışına girdi. Tur operatörü TUI tatil rezervasyonlarında yüzde 500'lük artış yaşandığını açıklarken, en popüler destinasyonların Yunanistan, Türkiye ve İspanya olduğunu bildirdi

İngilizler Türkiye, İspanya ve Yunanistan'a hücum etmeye hazırlanıyor - haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson dün koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılma takvimini açıkladı. Buna göre İngiliz hükümeti mayıs ayından itibaren seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor. Çoğu kısıtlamanın kaldırılacağı son adım ise en erken 21 Haziran'da başlayabilecek.

Kısıtlamaların kaldırılması koronavirüs vakalarının düşüşüne bağlı olsa da İngilizler açıklamanın ardından yaz tatili için rezervasyon yapmaya başladı. Ucuz havayolu EasyJet tatil destinasyonlarına rezervasyonların açıklamanın ardından geçen haftaya göre yüzde 600 arttığını açıkladı.

17 MAYIS'TA KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Tur operatörü TUI de benzer bir şekilde tatil rezervasyonlarında bir anda yüzde 500'lük artış yaşandığını bildirdi. TUI, yazılı açıklamasında Yunanistan, İspanya ve Türkiye'nin en fazla rezervasyon yapılan destinasyonlar olduğunu belirtti. İngilizler yoğun olarak temmuz ve sonrası için yer ayırttı. EasyJet de İspanya ve Yunanistan'ın en popüler ülkeler olduğunu açıkladı.

Aşılama çalışmalarının sürdüğü İngiltere'de 17 Mayıs'tan sonra uluslararası seyahat kısıtlamalarıyla beraber dönüşte 10 günlük karantina şartının da kaldırılması bekleniyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yabancı turist sayısında sert düşüş
TURİZMYabancı turist sayısında sert düşüş
Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı
TURİZMTurizm sektörü iç pazara yoğunlaştı
Foça Tatil Köyü özelleştirilecek
TURİZM49 yıllığına özelleştirilecek
İngilizlerin 2021'de tatile çıkıp çıkamayacağı belli değil
TURİZMİngilizler bu yıl tatile çıkamayabilir
TUI, Kovid-19 aşısıyla yaz tatili taleplerinin artmasını bekliyor
TURİZMTatil talebine 'aşı' etkisi
Kartalkaya yarıyıl tatili sebebiyle yoğun talep görüyor
TURİZMKartalkaya'da tatil yoğunluğu
Bodrum'a pandemide rekor yatırım - haberler
TURİZMBodrum'a pandemide rekor yatırım!
Turizm yatırımları pandemide devam etti
TURİZMTurizm yatırımları pandemide devam etti
WTFI'dan Türkiye'nin turizm önlemlerine övgü
TURİZMTürkiye'nin turizm önlemlerine övgü
Oda fiyatı döviz cinsi belirlenebilecek
TURİZMYerli turiste dövizle oda satılabilecek