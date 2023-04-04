İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji
ABONE OL

İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza

İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), çocukların verilerini kötüye kullanmayı da içeren çeşitli sebeplerle sosyal medya platformu Tiktok'a 12,7 milyon sterlin (yaklaşık 15,9 milyon dolar) ceza verildiğini açıkladı

İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza
AA

İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), 2020'de İngiltere'de 13 yaşın altında 1,4 milyon çocuğun kurallara aykırı olmasına rağmen TikTok kullandığı kaydedildi.

13 yaş altı çocuklara ait kişisel verilerin ebeveyn izni olmadan kullanıldığı belirtilen açıklamada, "TikTok, platformu kimin kullandığına ilişkin yeterli kontrolleri yapmadı ve 13 yaş altı çocukları uzaklaştırmak için gerekli aksiyonu almadı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ICO'nun soruşturması şirketin bazı üst düzey çalışanlarının 13 yaş altındaki çocukların platformu kullanması ve buradan uzaklaştırılmaması konusunda endişelerinin olduğu sonucuna varırken, TikTok'un yeterli cevapları sağlayamadığı aktarıldı.

ICO, Mayıs 2018 ve Temmuz 2020'yi kapsayan dönemde, TikTok'un 13 yaş altı çocukların platformu kullanmasına izin verme ve çocuklarını verilerini ebeveyn izni olmadan kullanma, platformu kullanan kişilerin verilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığına ilişkin gerekli bilgiyi sağlayamama ve İngiliz kullanıcılara ait kişisel verilerin yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmesini sağlamama nedeniyle, İngiltere Genel Veri Koruma Düzenlemesini ihlal ettiği sonucuna vardı.

Açıklamada, soruşturma neticesinde Tiktok'a 12.7 milyon sterlin ceza uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ChatGPT’li robot Kıbrıslı Alnstein!
TEKNOLOJİ ChatGPT’li robot Kıbrıslı AInstein!
Virgin Orbit iflas başvurusunda bulundu
TEKNOLOJİ İngiliz milyarder uzayda havlu attı
Avustralya devlet cihazlarında Tiktok uygulamasını yasakladı
TEKNOLOJİ Avustralya'dan Tiktok yasağı
Cep telefonu ilk aramanın 50. doğum gününü kutluyor
TEKNOLOJİ Mobil telefonlar 50. Yılını kutluyor
TikTok’un sahibinin gelirleri 80 milyar dolara ulaştı
TEKNOLOJİ TikTok’un sahibinin gelirleri 80 milyar dolara ulaştı
SpaceX'in Starship'i 2026'da SUV boyutunda bir gezgini Ay'a taşımayı hedefliyor
TEKNOLOJİ Ay’a SUV boyutunda taşıyıcı gönderecek
Twitter'da 'Mavi tik' bilmecesi
TEKNOLOJİ Twitter'da 'Mavi tik' bilmecesi
Musk’a 2018’den tweet davası!
TEKNOLOJİ Musk’a 2018’den tweet davası!
BTK'dan sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenleme
TEKNOLOJİ Sosyal ağ sağlayıcıları için düzenleme
Apple artık borç para veriyor! Apple Pay Later (Sonra Öde) sistemini başlattı!
TEKNOLOJİ Apple sonra öde sistemini devreye soktu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.