İngiltere FA Cup'ın şampiyonu Manchester City
İngiltere FA Cup finalinde Manchester City, Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde 8. kez bu organizasyonda zafere ulaşan Manchester City'nin golünü 72. dakikada Antoine Semenyo attı.
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 19:24
2023'ten sonra Federasyon Kupası'nı tekrar kazanan Manchester City, bu kupayı tarihinde 8'inci kez kazandı.
Manchester City, Pep Guardiola dönemindeki 20. kupasını müzesine götürdü.
