İngiltere Lig Kupası finali olan Chelsea- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE KUPASINI EN ÇOK KAZANAN TAKIM LİVERPOOL

Liverpool, ilk kez 1960- 1961 sezonunda düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Liverpool, kupada 9 kez mutlu sona ulaşırken, Manchester City 8, Manchester United ise 6 kez şampiyonluk elde etti.

1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında üst üste 4 kez turnuvayı kazanan Liverpool, diğer zaferlerine 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında ulaştı.

Liverpool, 13 kezle organizasyonda en çok final oynayan takım konumunda da yer alıyor.