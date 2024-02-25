İngiltere Lig Kupası finali olan Chelsea- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası, Chelsea ile Liverpool arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Sporseverler maçın saati ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. İşte, Chelsea- Liverpool maçı hakkında bilgiler...
Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere Lig Kupası, Wembley'de sahibini buluyor. Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Chelsea ise organizasyondaki 8 sezonluk başarısızlığını unutturup, kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Peki, Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHELSEA-LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea Liverpool maçı 25 Şubat Pazar (bugün) oynanacak.
Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın henüz yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
İNGİLTERE KUPASINI EN ÇOK KAZANAN TAKIM LİVERPOOL
Liverpool, ilk kez 1960- 1961 sezonunda düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.
Liverpool, kupada 9 kez mutlu sona ulaşırken, Manchester City 8, Manchester United ise 6 kez şampiyonluk elde etti.
1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında üst üste 4 kez turnuvayı kazanan Liverpool, diğer zaferlerine 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında ulaştı.
Liverpool, 13 kezle organizasyonda en çok final oynayan takım konumunda da yer alıyor.
CHELSEA 5 KUPAYA SAHİP
İngiltere Lig Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Chelsea, turnuvada son yıllarda kupaya hasret kaldı.
Organizasyonda ilk kez 1965'te şampiyon olan Londra ekibi, 1998, 2005, 2007 ve 2015 senelerinde kupayı kaldırdı.
Turnuvada 1972, 2008, 2019 ve 2022'de final oynayan Chelsea, söz konusu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.
7'NCİ KUPA MAÇI, 3'ÜNCÜ KUPA FİNALİ
İngiltere Lig Kupası'nda iki takım toplam 7 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Chelsea 4, Liverpool 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası tarihinde daha önce iki kez finalde birbirlerine rakip oldu. 2005 yılında oynanan finali Chelsea 3-2 kazanırken, 2022'deki finalde ise Liverpool penaltılarla 11-10 galip geldi.