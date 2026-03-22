İngiltere Lig Kupası'nı Arsenal'i yenen Manchester City kazandı!
İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuç ile Pep Guardiola, bu kupayı 5 kez kazanan ilk teknik direktör oldu.
Giriş: 22.03.2026 - 22:15
İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Manchester City, Nico O'Reilly'nin 60 ve 64. dakikalarda attığı gollerle Arsenal'i 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Son 10 yılda Lig Kupası'nı 5 kez kazanan Manchester City, toplamda ise 9. kez bu kupayı kaldırmayı başardı.
ARSENAL'İN LİG KUPASI LANETİ SÜRÜYOR
Bu kupayı son olarak 1993'te kazanan Arsenal, son 4 finalini kaybetti.
