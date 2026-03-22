        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere Lig Kupası'nı Arsenal'i yenen Manchester City kazandı! - Futbol Haberleri

        İngiltere Lig Kupası'nı Arsenal'i yenen Manchester City kazandı!

        İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuç ile Pep Guardiola, bu kupayı 5 kez kazanan ilk teknik direktör oldu.

        Giriş: 22.03.2026 - 22:15 Güncelleme:
        İngiltere Lig Kupası'nda zafer City'nin!

        İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.

        Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Manchester City, Nico O'Reilly'nin 60 ve 64. dakikalarda attığı gollerle Arsenal'i 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

        Son 10 yılda Lig Kupası'nı 5 kez kazanan Manchester City, toplamda ise 9. kez bu kupayı kaldırmayı başardı.

        ARSENAL'İN LİG KUPASI LANETİ SÜRÜYOR

        Bu kupayı son olarak 1993'te kazanan Arsenal, son 4 finalini kaybetti.

