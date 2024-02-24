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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere Lig Kupası, Wembley'de sahibini buluyor - Futbol Haberleri

        İngiltere Lig Kupası, Wembley'de sahibini buluyor

        İngiltere Lig Kupası, Chelsea ile Liverpool arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak. Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmaya, Chelsea ise organizasyondaki 8 sezonluk kupa hasretini sonlandırmaya çalışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:44
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        İngiltere Lig Kupası sahibini buluyor!
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        İngiltere Lig Kupası, Chelsea ile Liverpool arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

        Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.

        Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmaya, Chelsea ise organizasyondaki 8 sezonluk kupa hasretini sonlandırmaya çalışacak.

        CHELSEA VE LIVERPOOL'UN FİNAL YOLU

        İngiltere Lig Kupası'na ikinci turda dahil olan Chelsea, AFC Wimbledon'ı 2-1, Brighton'ı 1-0, Blackburn Rovers'ı ise 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Çeyrek finalde Newcastle United'ı penaltılarda 4-2 yenen "Maviler", yarı finalde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Middlesbrough'yu 6-1'le geçerek adını finale yazdırdı.

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        Turnuvaya üçüncü turdan giren Liverpool ise Leicester City'yi 3-1, Bournemouth'u da 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

        West Ham United'ı 5-1'le geçerek yarı finale yükselen "Kırmızılar", 2-1 kazandığın ilk maçın rövanşında Fulham ile 1-1 berabere kalarak ikinci finalist oldu.

        KUPAYI EN ÇOK LIVERPOOL MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

        Liverpool, ilk kez 1960-61 sezonunda düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

        "Kırmızılar", kupada 9 kez mutlu sona ulaşırken, Manchester City 8, Manchester United ise 6 kez şampiyonluk elde etti.

        1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında üst üste 4 kez turnuvayı kazanan Liverpool, diğer zaferlerine 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında ulaştı.

        Liverpool, 13 kezle organizasyonda en çok final oynayan takım konumunda da yer alıyor.

        CHELSEA 8 SEZONDUR KAZANAMIYOR

        İngiltere Lig Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Chelsea, turnuvada son yıllarda kupaya hasret kaldı.

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        Organizasyonda ilk kez 1965'te şampiyon olan "Maviler", 1998, 2005, 2007 ve 2015 senelerinde kupayı kaldırdı.

        Turnuvada 1972, 2008, 2019 ve 2022'de final oynayan Chelsea, söz konusu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

        KUPADA 3. KEZ FİNALDE KARŞILAŞACAKLAR

        Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası tarihinde daha önce iki kez finalde birbirlerine rakip oldu.

        İki takım arasında 2005'te oynanan finali Chelsea 3-2 kazanırken, 2022'deki finalde ise Liverpool penaltılarla 11-10 galip geldi.

        İngiltere Lig Kupası'nda iki ekip toplam 7 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Chelsea 4, Liverpool 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.

        Kupayı daha önce kazanan takımlar şöyle:

        Takım Şampiyonluk Yıl
        Liverpool 9 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022
        Manchester City 8 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021
        Manchester United 6 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023
        Chelsea 5 1965, 1998, 2005, 2007, 2015
        Aston Villa 5 1961, 1975, 1977, 1994, 1996
        Tottenham 4 1971, 1973, 1999, 2008
        Nottingham Forest 4 1978, 1979, 1989, 1990
        Leicester City 3 1964, 1997, 2000
        Arsenal 2 1987, 1993
        Birmingham City 2 1963, 2011
        Norwich City 2 1962, 1985
        Wolverhampton 2 1974, 1980
        West Bromwich Albion 1 1966
        Queens Park Rangers 1 1967
        Leeds United 1 1968
        Swindon Town 1 1969
        Stoke City 1 1972
        Oxford United 1 1986
        Luton Town 1 1988
        Sheffield Wednesday 1 1991
        Blackburn Rovers 1 2002
        Middlesbrough 1 2004
        Swansea City 1 2013
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