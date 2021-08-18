İngiltere'den Myanmar çağrısı 0:00 / 0:00

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İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Yardımcısı James Kariuki, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kariuki, Covid-19 aşılarının ulaştırılması için ülkedeki çatışmaların derhal durdurulmasını istedi.

Aşıların Myanmar halkına siyasi görüş, etnik köken ve din ayrımı yapılmaksızın adil şekilde ulaştırılması için çalışacaklarını vurgulayan Kariuki, aşının "politika değil koruma aracı olması gerektiğine" işaret etti.

Kariuki, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) Myanmar'daki krizin çözümü için özel temsilci olarak atadığı Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusuf'un, BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener ve BM İnsani Yardım Şefi Vekili Ramesh Rajasingham'ın da toplantıda değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Toplantıda, Myanmar'da sağlık sisteminin çalışmakta güçlük çektiği, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların devam ettiği ve çok az kişinin Covid-19'a karşı aşılanabildiği kaydedildi.

Myanmar'da bugüne kadar 360 binden fazla Covid-19 vakası görüldü, virüse yakalanan 13 bin 623 kişi hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 998 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.