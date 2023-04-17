İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İNGİLTERE'DE ZİRVE KARIŞTI

Ligde geçen hafta Liverpool karşında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan lider Arsenal, benzer bir senaryoyu bu hafta da yaşadı. West Ham United karşısında 7. dakikada Gabriel Jesus ve 10. dakikada Martin Odegaard'ın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçen Londra ekibi, 33. dakikada penaltıdan Said Benrahma ve 54. dakikada Jarrod Bowen'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City ise konuk ettiği küme düşme hattında yer alan Leicester City'yi John Stones ve Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Ligde galibiyet serisini 6 maça çıkaran Manchester ekibi, zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi.

Haaland, ligdeki gol sayısını 32'ye çıkararak Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a (2017-18) ait 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Manchester United, konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti. Aynı kota için yarışan Newcastle United ile Tottenham ise maçlarını kaybetti. Newcastle United, Aston Villa deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı. Tottenham da sahasında Bournemouth'a 3-2 yenildi.

Yüksek bütçeli transferlerine rağmen bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Chelsea ise konuk ettiği Brighton'a 2-1 mağlup oldu. İngiltere ekibi, son 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi.

Premier Lig'in 31. haftası sonunda Arsenal, 74 puanla liderliğini sürdürürken, bir maçı eksik ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkı 4'e düştü. Manchester United 59, Newcastle United 56, Tottenham 53 puanla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.