İngiltere Premier Ligi'nde 1. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İngiltere Premier Ligi'nde 1. haftanın görünümü
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 1. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Liverpool ve Man. City üç puanın sahibi oldu. Man United ve Chelsea puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 1. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İngiltere Premier Ligi'nin 1. haftasında son oynanan mücadele, Leeds Utd ile Everton arasındaki karşılaşmaydı.
Ligin 1. haftasında Leeds Utd ile Everton karşılaştı. Leeds Utd rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Man United, kendi sahasındaki zorlu karşılaşmada rakibi Arsenal'a karşı etkili bir oyun kuramayarak 1-0 mağlup oldu ve 3 puanı kaybeden takım oldu. Bu maç sonrasında Man United 0 puanda kaldı.
Zorlu mücadelede ev sahibi Chelsea, rakibi Cry.Palace'yi eşitliği bozmaya yönelik tüm çabasına 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Chelsea bu maçtan sonra puanını 1'e yükseltti ve haftayı iki takım da 1 puanla kapattı.
Liverpool, kendi sahasındaki mücadelesinde AFC Bournemouth'u mağlup ederek 4-2 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 3'e yükseltti.
Man. City, ligin bu haftasında konuk olduğu Wolves'i 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 3 puana yükseldi, ev sahibi Wolves ise 0 puanda kaldı.
Aston Villa, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Newcastle Utd. ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Tottenham, evindeki mücadelede rakibi Burnley'i etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Tottenham puanını 3'e yükseltti.
Ligin 1. haftasında Sunderland ile West Ham karşılaştı. Sunderland rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
İngiltere Premier Ligi'nin 1. haftasında Brighton ile Fulham arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Ligin 1. haftasında Nott. Forest ile Brentford karşılaştı. Nott. Forest rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.