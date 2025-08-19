İngiltere Premier Ligi'nde 1. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İngiltere Premier Ligi'nin 1. haftasında son oynanan mücadele, Leeds Utd ile Everton arasındaki karşılaşmaydı.

Ligin 1. haftasında Leeds Utd ile Everton karşılaştı. Leeds Utd rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Man United, kendi sahasındaki zorlu karşılaşmada rakibi Arsenal'a karşı etkili bir oyun kuramayarak 1-0 mağlup oldu ve 3 puanı kaybeden takım oldu. Bu maç sonrasında Man United 0 puanda kaldı.

Zorlu mücadelede ev sahibi Chelsea, rakibi Cry.Palace'yi eşitliği bozmaya yönelik tüm çabasına 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Chelsea bu maçtan sonra puanını 1'e yükseltti ve haftayı iki takım da 1 puanla kapattı.

Liverpool, kendi sahasındaki mücadelesinde AFC Bournemouth'u mağlup ederek 4-2 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 3'e yükseltti.

Man. City, ligin bu haftasında konuk olduğu Wolves'i 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 3 puana yükseldi, ev sahibi Wolves ise 0 puanda kaldı.

Aston Villa, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Newcastle Utd. ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.