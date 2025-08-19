Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 1. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 1. haftanın görünümü

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 1. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Liverpool ve Man. City üç puanın sahibi oldu. Man United ve Chelsea puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 1. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.08.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere Premier Ligi'nde 1. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 1. haftasında son oynanan mücadele, Leeds Utd ile Everton arasındaki karşılaşmaydı.

        Ligin 1. haftasında Leeds Utd ile Everton karşılaştı. Leeds Utd rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Man United, kendi sahasındaki zorlu karşılaşmada rakibi Arsenal'a karşı etkili bir oyun kuramayarak 1-0 mağlup oldu ve 3 puanı kaybeden takım oldu. Bu maç sonrasında Man United 0 puanda kaldı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Chelsea, rakibi Cry.Palace'yi eşitliği bozmaya yönelik tüm çabasına 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Chelsea bu maçtan sonra puanını 1'e yükseltti ve haftayı iki takım da 1 puanla kapattı.

        Liverpool, kendi sahasındaki mücadelesinde AFC Bournemouth'u mağlup ederek 4-2 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 3'e yükseltti.

        Man. City, ligin bu haftasında konuk olduğu Wolves'i 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 3 puana yükseldi, ev sahibi Wolves ise 0 puanda kaldı.

        Aston Villa, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Newcastle Utd. ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Tottenham, evindeki mücadelede rakibi Burnley'i etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Tottenham puanını 3'e yükseltti.

        Ligin 1. haftasında Sunderland ile West Ham karşılaştı. Sunderland rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        İngiltere Premier Ligi'nin 1. haftasında Brighton ile Fulham arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Ligin 1. haftasında Nott. Forest ile Brentford karşılaştı. Nott. Forest rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 1. Haftanın Sonuçları
        15.08.2025 22:00
        Liverpool
        4
        AFC Bournemouth
        2
        İY(1-0)
        16.08.2025 14:30
        Aston Villa
        0
        Newcastle United
        0
        İY(0-0)
        16.08.2025 17:00
        Tottenham Hotspur
        3
        Burnley
        0
        İY(1-0)
        16.08.2025 17:00
        Sunderland
        3
        West Ham United
        0
        İY(0-0)
        16.08.2025 17:00
        Brighton & Hove Albion
        1
        Fulham
        1
        İY(0-0)
        16.08.2025 19:30
        Wolverhampton
        0
        Manchester City
        4
        İY(0-2)
        17.08.2025 16:00
        Nottingham Forest
        3
        Brentford
        1
        İY(3-0)
        17.08.2025 16:00
        Chelsea
        0
        Crystal Palace
        0
        İY(0-0)
        17.08.2025 18:30
        Manchester United
        0
        Arsenal
        1
        İY(0-1)
        18.08.2025 22:00
        Leeds United
        1
        Everton
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 1. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Manchester City
        		1 1 0 0 3 4
        2
        Sunderland
        		1 1 0 0 3 3
        3
        Tottenham Hotspur
        		1 1 0 0 3 3
        4
        Liverpool
        		1 1 0 0 3 2
        5
        Nottingham Forest
        		1 1 0 0 3 2
        6
        Arsenal
        		1 1 0 0 3 1
        7
        Leeds United
        		1 1 0 0 3 1
        8
        Brighton & Hove Albion
        		1 0 1 0 1 0
        9
        Fulham
        		1 0 1 0 1 0
        10
        Aston Villa
        		1 0 1 0 1 0
        11
        Chelsea
        		1 0 1 0 1 0
        12
        Crystal Palace
        		1 0 1 0 1 0
        13
        Newcastle United
        		1 0 1 0 1 0
        14
        Everton
        		1 0 0 1 0 -1
        15
        Manchester United
        		1 0 0 1 0 -1
        16
        AFC Bournemouth
        		1 0 0 1 0 -2
        17
        Brentford
        		1 0 0 1 0 -2
        18
        Burnley
        		1 0 0 1 0 -3
        19
        West Ham United
        		1 0 0 1 0 -3
        20
        Wolverhampton
        		1 0 0 1 0 -4

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 2. Hafta Maçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!