        İngiltere Premier Ligi'nde 18. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 18. haftanın görünümü

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 18. hafta geride kaldı. Man United, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyetle kapattı. Chelsea ise puan kaybına uğradı. Ligde tamamlanan 18. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Giriş: 06.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 06.01.2026 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 18. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
        Cry.Palace ile Tottenham takımları arasındaki mücadele, İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasına nokta koyan son maç oldu.

        Tottenham, 18. haftada oynanan mücadelede Cry.Palace'yi 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Tottenham böylece 25 puana yükseldi. Tottenham'ı ağırlayan Cry.Palace ise 26 puanda kaldı.

        Chelsea, bu hafta evinde Aston Villa'yı ağırladı. Aston Villa, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-1 kazanan taraf oldu ve Chelsea'yı 2-1 mağlup etti. Chelsea haftayı 29 puanla tamamlarken, Aston Villa toplamda 39 puana ulaştı.

        Liverpool, kendi sahasında Wolves takımını ağırladı. Liverpool karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 32'ye yükseltti. Konuk ekip Wolves ise 2 puanda kaldı.

        Man United, evinde Newcastle Utd.'u 1-0 mağlup ederek toplam puanını 29'a çıkardı; konuk ekip Newcastle Utd. puan alamayarak evine döndü.

        Man. City, ligin bu haftasında konuk olduğu Nott. Forest'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 40 puana yükseldi, ev sahibi Nott. Forest ise 18 puanda kaldı.

        Brentford, evindeki mücadelede rakibi AFC Bournemouth'u etkili oyunuyla 4-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Brentford puanını 26'ya yükseltti.

        Fulham, bu hafta West Ham'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Fulham oldu.

        Ligin bu haftasında Arsenal ile Brighton karşı karşıya geldi.

        İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Burnley ile Everton arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Sunderland ile Leeds Utd arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 18. Haftanın Sonuçları
        26.12.2025 23:00
        Manchester United
        1
        Newcastle United
        0
        İY(1-0)
        27.12.2025 15:30
        Nottingham Forest
        1
        Manchester City
        2
        İY(0-0)
        27.12.2025 18:00
        Brentford
        4
        AFC Bournemouth
        1
        İY(2-0)
        27.12.2025 18:00
        West Ham United
        0
        Fulham
        1
        İY(0-0)
        27.12.2025 18:00
        Arsenal
        2
        Brighton & Hove Albion
        1
        İY(1-0)
        27.12.2025 18:00
        Burnley
        0
        Everton
        0
        İY(0-0)
        27.12.2025 18:00
        Liverpool
        2
        Wolverhampton
        1
        İY(2-0)
        27.12.2025 20:30
        Chelsea
        1
        Aston Villa
        2
        İY(1-0)
        28.12.2025 17:00
        Sunderland
        1
        Leeds United
        1
        İY(1-0)
        28.12.2025 19:30
        Crystal Palace
        0
        Tottenham Hotspur
        1
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 18. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		18 13 3 2 42 22
        2
        Manchester City
        		18 13 1 4 40 26
        3
        Aston Villa
        		18 12 3 3 39 10
        4
        Liverpool
        		18 10 2 6 32 4
        5
        Chelsea
        		18 8 5 5 29 11
        6
        Manchester United
        		18 8 5 5 29 4
        7
        Sunderland
        		18 7 7 4 28 2
        8
        Brentford
        		18 8 2 8 26 2
        9
        Crystal Palace
        		18 7 5 6 26 1
        10
        Fulham
        		18 8 2 8 26 -1
        11
        Tottenham Hotspur
        		18 7 4 7 25 4
        12
        Everton
        		18 7 4 7 25 -2
        13
        Brighton & Hove Albion
        		18 6 6 6 24 1
        14
        Newcastle United
        		18 6 5 7 23 0
        15
        AFC Bournemouth
        		18 5 7 6 22 -6
        16
        Leeds United
        		18 5 5 8 20 -7
        17
        Nottingham Forest
        		18 5 3 10 18 -10
        18
        West Ham United
        		18 3 4 11 13 -17
        19
        Burnley
        		18 3 3 12 12 -15
        20
        Wolverhampton
        		18 0 2 16 2 -29

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 19. Hafta Maçları
        30.12.2025 22:30
        Chelsea
        AFC Bournemouth
        30.12.2025 22:30
        West Ham United
        Brighton & Hove Albion
        30.12.2025 22:30
        Burnley
        Newcastle United
        30.12.2025 22:30
        Nottingham Forest
        Everton
        30.12.2025 23:15
        Arsenal
        Aston Villa
        30.12.2025 23:15
        Manchester United
        Wolverhampton
        01.01.2026 20:30
        Crystal Palace
        Fulham
        01.01.2026 20:30
        Liverpool
        Leeds United
        01.01.2026 23:00
        Brentford
        Tottenham Hotspur
        01.01.2026 23:00
        Sunderland
        Manchester City
