İngiltere Premier Ligi'nde 18. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Cry.Palace ile Tottenham takımları arasındaki mücadele, İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasına nokta koyan son maç oldu.

Tottenham, 18. haftada oynanan mücadelede Cry.Palace'yi 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Tottenham böylece 25 puana yükseldi. Tottenham'ı ağırlayan Cry.Palace ise 26 puanda kaldı.

Chelsea, bu hafta evinde Aston Villa'yı ağırladı. Aston Villa, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-1 kazanan taraf oldu ve Chelsea'yı 2-1 mağlup etti. Chelsea haftayı 29 puanla tamamlarken, Aston Villa toplamda 39 puana ulaştı.

Liverpool, kendi sahasında Wolves takımını ağırladı. Liverpool karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 32'ye yükseltti. Konuk ekip Wolves ise 2 puanda kaldı.

Man United, evinde Newcastle Utd.'u 1-0 mağlup ederek toplam puanını 29'a çıkardı; konuk ekip Newcastle Utd. puan alamayarak evine döndü.

Man. City, ligin bu haftasında konuk olduğu Nott. Forest'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 40 puana yükseldi, ev sahibi Nott. Forest ise 18 puanda kaldı.

Brentford, evindeki mücadelede rakibi AFC Bournemouth'u etkili oyunuyla 4-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Brentford puanını 26'ya yükseltti.