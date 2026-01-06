İngiltere Premier Ligi'nde 18. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nde 18. haftanın görünümü
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 18. hafta geride kaldı. Man United, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyetle kapattı. Chelsea ise puan kaybına uğradı. Ligde tamamlanan 18. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.
Cry.Palace ile Tottenham takımları arasındaki mücadele, İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasına nokta koyan son maç oldu.
Tottenham, 18. haftada oynanan mücadelede Cry.Palace'yi 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Tottenham böylece 25 puana yükseldi. Tottenham'ı ağırlayan Cry.Palace ise 26 puanda kaldı.
Chelsea, bu hafta evinde Aston Villa'yı ağırladı. Aston Villa, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-1 kazanan taraf oldu ve Chelsea'yı 2-1 mağlup etti. Chelsea haftayı 29 puanla tamamlarken, Aston Villa toplamda 39 puana ulaştı.
Liverpool, kendi sahasında Wolves takımını ağırladı. Liverpool karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 32'ye yükseltti. Konuk ekip Wolves ise 2 puanda kaldı.
Man United, evinde Newcastle Utd.'u 1-0 mağlup ederek toplam puanını 29'a çıkardı; konuk ekip Newcastle Utd. puan alamayarak evine döndü.
Man. City, ligin bu haftasında konuk olduğu Nott. Forest'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 40 puana yükseldi, ev sahibi Nott. Forest ise 18 puanda kaldı.
Brentford, evindeki mücadelede rakibi AFC Bournemouth'u etkili oyunuyla 4-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Brentford puanını 26'ya yükseltti.
Fulham, bu hafta West Ham'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Fulham oldu.
Ligin bu haftasında Arsenal ile Brighton karşı karşıya geldi.
İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Burnley ile Everton arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Sunderland ile Leeds Utd arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.