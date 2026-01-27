İngiltere Premier Ligi'nde 21. haftanın sonuçları ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nde 21. hafta, ev sahibi Arsenal ve konuk takım Liverpool arasında oynanan maçla tamamlandı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Man. City, rakibi Brighton ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Man. City toplamda 43 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Man. City mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 29'a yükseltti.

Liverpool, deplasmanda Arsenal ile oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonuçla Liverpool 35 puana ulaşırken Arsenal ise 49 puana yükseldi.

Man United, deplasmanda Burnley ile oynadığı maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonuçla Man United 32 puana ulaşırken Burnley ise 13 puana yükseldi.

Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Chelsea, rakibi Fulham'a karşı 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Chelsea'nın bu puan kaybı ile ev sahibi Fulham puanını 31'e yükseltirken Chelsea 31 puanda kaldı.

Zorlu deplasmanda Nott. Forest ev sahibi rakibi West Ham'ı 2-1 mağlup etti.

AFC Bournemouth, evindeki mücadelede rakibi Tottenham'ı etkili oyunuyla 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi AFC Bournemouth puanını 26'ya yükseltti.

21. haftada ev sahibi Cry.Palace ile rakibi Aston Villa berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

21. haftada ev sahibi Everton ile rakibi Wolves berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Brentford, evindeki mücadelede rakibi Sunderland'ı 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Ligin bu haftasında Newcastle Utd. ile Leeds Utd karşı karşıya geldi.