        İngiltere Premier Ligi'nde 21. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 21. haftanın sonuçları

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 21. hafta geride kaldı. Chelsea, Man United ve Liverpool haftayı galibiyetle noktaladı. Man. City ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 21. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Giriş: 27.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 21. haftanın sonuçları ve puan durumu
        İngiltere Premier Ligi'nde 21. hafta, ev sahibi Arsenal ve konuk takım Liverpool arasında oynanan maçla tamamlandı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Man. City, rakibi Brighton ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Man. City toplamda 43 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Man. City mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 29'a yükseltti.

        Liverpool, deplasmanda Arsenal ile oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonuçla Liverpool 35 puana ulaşırken Arsenal ise 49 puana yükseldi.

        Man United, deplasmanda Burnley ile oynadığı maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonuçla Man United 32 puana ulaşırken Burnley ise 13 puana yükseldi.

        Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Chelsea, rakibi Fulham'a karşı 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Chelsea'nın bu puan kaybı ile ev sahibi Fulham puanını 31'e yükseltirken Chelsea 31 puanda kaldı.

        Zorlu deplasmanda Nott. Forest ev sahibi rakibi West Ham'ı 2-1 mağlup etti.

        AFC Bournemouth, evindeki mücadelede rakibi Tottenham'ı etkili oyunuyla 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi AFC Bournemouth puanını 26'ya yükseltti.

        21. haftada ev sahibi Cry.Palace ile rakibi Aston Villa berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        21. haftada ev sahibi Everton ile rakibi Wolves berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Brentford, evindeki mücadelede rakibi Sunderland'ı 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Ligin bu haftasında Newcastle Utd. ile Leeds Utd karşı karşıya geldi.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 21. Haftanın Sonuçları
        06.01.2026 23:00
        West Ham United
        1
        Nottingham Forest
        2
        İY(1-0)
        07.01.2026 22:30
        Manchester City
        1
        Brighton & Hove Albion
        1
        İY(1-0)
        07.01.2026 22:30
        Fulham
        2
        Chelsea
        1
        İY(0-0)
        07.01.2026 22:30
        AFC Bournemouth
        3
        Tottenham Hotspur
        2
        İY(2-1)
        07.01.2026 22:30
        Crystal Palace
        0
        Aston Villa
        0
        İY(0-0)
        07.01.2026 22:30
        Everton
        1
        Wolverhampton
        1
        İY(1-0)
        07.01.2026 22:30
        Brentford
        3
        Sunderland
        0
        İY(1-0)
        07.01.2026 23:15
        Burnley
        2
        Manchester United
        2
        İY(1-0)
        07.01.2026 23:15
        Newcastle United
        4
        Leeds United
        3
        İY(1-2)
        08.01.2026 23:00
        Arsenal
        0
        Liverpool
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 21. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		21 15 4 2 49 26
        2
        Manchester City
        		21 13 4 4 43 26
        3
        Aston Villa
        		21 13 4 4 43 9
        4
        Liverpool
        		21 10 5 6 35 4
        5
        Brentford
        		21 10 3 8 33 7
        6
        Newcastle United
        		21 9 5 7 32 5
        7
        Manchester United
        		21 8 8 5 32 4
        8
        Chelsea
        		21 8 7 6 31 10
        9
        Fulham
        		21 9 4 8 31 0
        10
        Sunderland
        		21 7 9 5 30 -1
        11
        Brighton & Hove Albion
        		21 7 8 6 29 3
        12
        Everton
        		21 8 5 8 29 -2
        13
        Crystal Palace
        		21 7 7 7 28 -1
        14
        Tottenham Hotspur
        		21 7 6 8 27 3
        15
        AFC Bournemouth
        		21 6 8 7 26 -6
        16
        Leeds United
        		21 5 7 9 22 -8
        17
        Nottingham Forest
        		21 6 3 12 21 -13
        18
        West Ham United
        		21 3 5 13 14 -21
        19
        Burnley
        		21 3 4 14 13 -19
        20
        Wolverhampton
        		21 1 4 16 7 -26

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 22. Hafta Maçları
        17.01.2026 15:30
        Manchester United
        Manchester City
        17.01.2026 18:00
        Liverpool
        Burnley
        17.01.2026 18:00
        Leeds United
        Fulham
        17.01.2026 18:00
        Chelsea
        Brentford
        17.01.2026 18:00
        Tottenham Hotspur
        West Ham United
        17.01.2026 18:00
        Sunderland
        Crystal Palace
        17.01.2026 20:30
        Nottingham Forest
        Arsenal
        18.01.2026 17:00
        Wolverhampton
        Newcastle United
        18.01.2026 19:30
        Aston Villa
        Everton
        19.01.2026 23:00
        Brighton & Hove Albion
        AFC Bournemouth
        Bloomberg HT 16 yaşında

        Türkiye'nin ekonomi platformu Bloomberg HT 16'ncı yaşına özel tanıtımlar yayınladı.

