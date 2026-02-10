İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın sonuçları
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 23. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Man. City, Liverpool, Chelsea ve Man United haftayı galibiyetle noktaladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
İngiltere Premier Ligi'nde oynanan 23. haftasının sona erdiği maçta, Everton ile Leeds Utd karşı karşıya geldi.
23. haftada ev sahibi Everton ile rakibi Leeds Utd berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Man. City, kendi evindeki mücadelede Wolves'i 2-0 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 46 puana yükseldi.
Man United, ligin bu haftasında konuk olduğu Arsenal'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 38 puana yükseldi, ev sahibi Arsenal ise 50 puanda kaldı.
Chelsea, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Cry.Palace'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 37 puana ulaştı.
AFC Bournemouth'a konuk olan Liverpool, bu haftaki maçtan 3-2 yenilgiyle ayrıldı. Liverpool bu sonuçla birlikte haftayı 36 puanla tamamladı; AFC Bournemouth ise puanını 30'a yükseltti.
Ligin bu haftasında West Ham ile Sunderland karşı karşıya geldi.
Fulham, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brighton'u 2-1 mağlup etti.
23. haftada ev sahibi Burnley ile rakibi Tottenham berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Lig'in 23. haftasında Nott. Forest deplasmanda Brentford'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nott. Forest oldu: Maç 2-0 tamamlandı.
Aston Villa, bu hafta Newcastle Utd.'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Aston Villa oldu.