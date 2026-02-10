Habertürk
        İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın sonuçları

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 23. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Man. City, Liverpool, Chelsea ve Man United haftayı galibiyetle noktaladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Giriş: 10.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın görünümü
        İngiltere Premier Ligi'nde oynanan 23. haftasının sona erdiği maçta, Everton ile Leeds Utd karşı karşıya geldi.

        23. haftada ev sahibi Everton ile rakibi Leeds Utd berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Man. City, kendi evindeki mücadelede Wolves'i 2-0 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 46 puana yükseldi.

        Man United, ligin bu haftasında konuk olduğu Arsenal'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 38 puana yükseldi, ev sahibi Arsenal ise 50 puanda kaldı.

        Chelsea, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Cry.Palace'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 37 puana ulaştı.

        AFC Bournemouth'a konuk olan Liverpool, bu haftaki maçtan 3-2 yenilgiyle ayrıldı. Liverpool bu sonuçla birlikte haftayı 36 puanla tamamladı; AFC Bournemouth ise puanını 30'a yükseltti.

        Ligin bu haftasında West Ham ile Sunderland karşı karşıya geldi.

        Fulham, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brighton'u 2-1 mağlup etti.

        23. haftada ev sahibi Burnley ile rakibi Tottenham berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Lig'in 23. haftasında Nott. Forest deplasmanda Brentford'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nott. Forest oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

        Aston Villa, bu hafta Newcastle Utd.'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Aston Villa oldu.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 23. Haftanın Sonuçları
        24.01.2026 15:30
        West Ham United
        3
        Sunderland
        1
        İY(3-0)
        24.01.2026 18:00
        Manchester City
        2
        Wolverhampton
        0
        İY(2-0)
        24.01.2026 18:00
        Fulham
        2
        Brighton & Hove Albion
        1
        İY(0-1)
        24.01.2026 18:00
        Burnley
        2
        Tottenham Hotspur
        2
        İY(1-1)
        24.01.2026 20:30
        AFC Bournemouth
        3
        Liverpool
        2
        İY(2-1)
        25.01.2026 17:00
        Brentford
        0
        Nottingham Forest
        2
        İY(0-1)
        25.01.2026 17:00
        Crystal Palace
        1
        Chelsea
        3
        İY(0-1)
        25.01.2026 17:00
        Newcastle United
        0
        Aston Villa
        2
        İY(0-1)
        25.01.2026 19:30
        Arsenal
        2
        Manchester United
        3
        İY(1-1)
        26.01.2026 23:00
        Everton
        1
        Leeds United
        1
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 23. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		23 15 5 3 50 25
        2
        Manchester City
        		23 14 4 5 46 26
        3
        Aston Villa
        		23 14 4 5 46 10
        4
        Manchester United
        		23 10 8 5 38 7
        5
        Chelsea
        		23 10 7 6 37 14
        6
        Liverpool
        		23 10 6 7 36 3
        7
        Fulham
        		23 10 4 9 34 0
        8
        Brentford
        		23 10 3 10 33 3
        9
        Newcastle United
        		23 9 6 8 33 3
        10
        Everton
        		23 9 6 8 33 -1
        11
        Sunderland
        		23 8 9 6 33 -2
        12
        Brighton & Hove Albion
        		23 7 9 7 30 2
        13
        AFC Bournemouth
        		23 7 9 7 30 -5
        14
        Tottenham Hotspur
        		23 7 7 9 28 2
        15
        Crystal Palace
        		23 7 7 9 28 -4
        16
        Leeds United
        		23 6 8 9 26 -7
        17
        Nottingham Forest
        		23 7 4 12 25 -11
        18
        West Ham United
        		23 5 5 13 20 -18
        19
        Burnley
        		23 3 6 14 15 -19
        20
        Wolverhampton
        		23 1 5 17 8 -28

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 24. Hafta Maçları
        31.01.2026 18:00
        Leeds United
        Arsenal
        31.01.2026 18:00
        Brighton & Hove Albion
        Everton
        31.01.2026 18:00
        Wolverhampton
        AFC Bournemouth
        31.01.2026 20:30
        Chelsea
        West Ham United
        31.01.2026 23:00
        Liverpool
        Newcastle United
        01.02.2026 17:00
        Manchester United
        Fulham
        01.02.2026 17:00
        Nottingham Forest
        Crystal Palace
        01.02.2026 17:00
        Aston Villa
        Brentford
        01.02.2026 19:30
        Tottenham Hotspur
        Manchester City
        02.02.2026 23:00
        Sunderland
        Burnley
