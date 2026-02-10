İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın görünümü

İngiltere Premier Ligi'nde oynanan 23. haftasının sona erdiği maçta, Everton ile Leeds Utd karşı karşıya geldi.

23. haftada ev sahibi Everton ile rakibi Leeds Utd berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Man. City, kendi evindeki mücadelede Wolves'i 2-0 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 46 puana yükseldi.

Man United, ligin bu haftasında konuk olduğu Arsenal'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 38 puana yükseldi, ev sahibi Arsenal ise 50 puanda kaldı.

Chelsea, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Cry.Palace'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 37 puana ulaştı.

AFC Bournemouth'a konuk olan Liverpool, bu haftaki maçtan 3-2 yenilgiyle ayrıldı. Liverpool bu sonuçla birlikte haftayı 36 puanla tamamladı; AFC Bournemouth ise puanını 30'a yükseltti.

Fulham, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brighton'u 2-1 mağlup etti.

23. haftada ev sahibi Burnley ile rakibi Tottenham berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.