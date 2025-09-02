İngiltere Premier Ligi'nde 3. haftanın sonuçları ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 3. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Chelsea, Man United, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyet ile tamamladı. İngiltere Premier Ligi'nde 3. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasının kapanışında, Aston Villa ile Cry.Palace karşı karşıya geldi.
Zorlu deplasmanda Cry.Palace ev sahibi rakibi Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti.
Liverpool, kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 9 puana ulaştı. Konuk Arsenal ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Man United, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Burnley'i 3-2 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 4 puana yükseldi.
Chelsea, kendi sahasındaki mücadelesinde Fulham'ı mağlup ederek 2-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 7'ye yükseltti.
Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Man. City, rakibi Brighton'a karşı 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Man. City'in bu puan kaybı ile ev sahibi Brighton puanını 4'e yükseltirken Man. City 3 puanda kaldı.
Lig'in 3. haftasında Everton deplasmanda Wolves'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Everton oldu: Maç 3-2 tamamlandı.
Zorlu deplasmanda AFC Bournemouth ev sahibi rakibi Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
Sunderland, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brentford'u 2-1 mağlup etti.
Leeds Utd ile Newcastle Utd. ligin 3. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Leeds Utd 4 puana ulaşırken, Newcastle Utd. ise 2 puana yükseldi.
Lig'in 3. haftasında West Ham deplasmanda Nott. Forest'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip West Ham oldu: Maç 3-0 tamamlandı.