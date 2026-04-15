İngiltere'ye girişi yasaklanan Kanye West için Fransa'da da kriz: Konserini erteledi

Kanye West, Nazi yanlısı söylemleri nedeniyle İngiltere'ye girişinin engellenmesinin ardından, Fransa'da da benzer bir krize yol açtı. Fransız hükümet yetkililerinin kendisini ülkeye girişten men etme niyetlerini açıklamasından sonra West, Fransa'da planlanan konserini ertelediğini duyurdu.

48 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uzun düşünme ve değerlendirmelerin ardından, Fransa'nın Marsilya kentindeki gösterimi ikinci bir duyuruya kadar erteleme kararı tamamen bana aittir" dedi.

REKLAM

Fransa'nın, son yıllarda Yahudi karşıtı ve ırkçı açıklamalarıyla geniş çaplı kınamalara maruz kalan West'i yasaklama girişimleri, İngiltere'nin şarkıcıyı, temmuz ayında Wireless Festivali'nde sahne almasını engelleme kararının ardından geldi.

West, ocak ayında Wall Street Journal'a bir ilan vermiş, Yahudi karşıtı açıklamaları için özür dilemişti. Şarkıcı, bunları 2002'deki bir trafik kazasında geçirdiği iddia edilen travmatik beyin hasarının kalıcı etkilerine bağlamıştı.

ÖZÜR YETERLİ OLMADI

Daha sonra sosyal medyadan da açıklama yapan West, "Özür dileme konusundaki samimiyetimi anlamanın zaman alacağını biliyorum. Bana ait olan her şeyin sorumluluğunu tamamen üstleniyorum, ama hayranlarımı bunun ortasına atmak istemiyorum. Hayranlarım benim için her şey. Sonraki gösterileri dört gözle bekliyorum" demişti.

West'in 11 Haziran'da Fransa'nın Marsilya kentindeki Velodrom Stadyumu'nda bir konser vermesi planlanmıştı, ancak konser Fransa'da önemli bir direnişle karşılaştı.

REKLAM

"FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI YASAKLAMAKTA KARARLI"

Fransız basını, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in, rapçinin bu yaz Fransa'da vereceği konseri yasaklamak için son derece kararlı olduğunu ve tüm seçenekleri araştırdığını yazdı. Marsilya Belediye Başkanı Benoît Payan ise mart ayında yaptığı açıklamada, şarkıcının kentte sahne almasına karşı çıktığını açıkça dile getirmiş, “Marsilya’nın nefret söylemi ve açık Nazi propagandası yapanlar için bir vitrine dönüşmesine izin vermem” ifadesini kullanmıştı.

Rap şarkıcısı, geçen yıl 'Heil Hitler' adlı bir şarkı yayınlaması, gamalı haç işareti taşıyan tişört giyerek bu tişörtlerin satışını yapması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

REKLAM

West'in ana sanatçısı olarak ilan edildiği İngiltere'deki Wireless Festivali, dinmeyen tepkiler üzerine geçen hafta iptal edilmişti. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmud, rapçinin temmuz ayında festivalde sahne almak üzere ülkeye girişini, varlığının kamu yararına olmayacağı gerekçesiyle yasaklamıştı.

Rap şarkıcısı, elektronik seyahat izni için başvuruda bulunmuş, ancak İngiltere'ye girişi reddedilmişti. Bunun sonucunda organizatörler tüm etkinliği iptal etmiş ve tüm bilet sahiplerine para iadesi yapmıştı.

Öte yandan ünlü rapçi, 30 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda bir konser vermek üzere Türkiye'ye gelecek.