        Haberler Dünyadan İngiltere'ye girişi yasaklanan Kanye West için Fransa'da da kriz: Konserini erteledi

        İngiltere'ye girişi yasaklanan Kanye West için Fransa'da da kriz: Konserini erteledi

        Yahudi karşıtı söylemleri ve Nazi övgüleri nedeniyle tartışmaların odağında olan Kanye West, gazete ilanıyla özür dilese de tepkileri dindiremiyor. İngiltere'ye gişirinin engellenmesinin ardından, şimdi de Fransa'da tepkilerin odağında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:41 Güncelleme:
        Fransa'da Kanye West krizi

        Kanye West, Nazi yanlısı söylemleri nedeniyle İngiltere'ye girişinin engellenmesinin ardından, Fransa'da da benzer bir krize yol açtı. Fransız hükümet yetkililerinin kendisini ülkeye girişten men etme niyetlerini açıklamasından sonra West, Fransa'da planlanan konserini ertelediğini duyurdu.

        Tartışmalı rapçi, konserini belirsiz bir tarihe ertelediğini açıkladı.

        48 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uzun düşünme ve değerlendirmelerin ardından, Fransa'nın Marsilya kentindeki gösterimi ikinci bir duyuruya kadar erteleme kararı tamamen bana aittir" dedi.

        Fransa'nın, son yıllarda Yahudi karşıtı ve ırkçı açıklamalarıyla geniş çaplı kınamalara maruz kalan West'i yasaklama girişimleri, İngiltere'nin şarkıcıyı, temmuz ayında Wireless Festivali'nde sahne almasını engelleme kararının ardından geldi.

        West, ocak ayında Wall Street Journal'a bir ilan vermiş, Yahudi karşıtı açıklamaları için özür dilemişti. Şarkıcı, bunları 2002'deki bir trafik kazasında geçirdiği iddia edilen travmatik beyin hasarının kalıcı etkilerine bağlamıştı.

        ÖZÜR YETERLİ OLMADI

        Daha sonra sosyal medyadan da açıklama yapan West, "Özür dileme konusundaki samimiyetimi anlamanın zaman alacağını biliyorum. Bana ait olan her şeyin sorumluluğunu tamamen üstleniyorum, ama hayranlarımı bunun ortasına atmak istemiyorum. Hayranlarım benim için her şey. Sonraki gösterileri dört gözle bekliyorum" demişti.

        West'in 11 Haziran'da Fransa'nın Marsilya kentindeki Velodrom Stadyumu'nda bir konser vermesi planlanmıştı, ancak konser Fransa'da önemli bir direnişle karşılaştı.

        "FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI YASAKLAMAKTA KARARLI"

        Fransız basını, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in, rapçinin bu yaz Fransa'da vereceği konseri yasaklamak için son derece kararlı olduğunu ve tüm seçenekleri araştırdığını yazdı. Marsilya Belediye Başkanı Benoît Payan ise mart ayında yaptığı açıklamada, şarkıcının kentte sahne almasına karşı çıktığını açıkça dile getirmiş, “Marsilya’nın nefret söylemi ve açık Nazi propagandası yapanlar için bir vitrine dönüşmesine izin vermem” ifadesini kullanmıştı.

        Rap şarkıcısı, geçen yıl 'Heil Hitler' adlı bir şarkı yayınlaması, gamalı haç işareti taşıyan tişört giyerek bu tişörtlerin satışını yapması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

        West'in ana sanatçısı olarak ilan edildiği İngiltere'deki Wireless Festivali, dinmeyen tepkiler üzerine geçen hafta iptal edilmişti. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmud, rapçinin temmuz ayında festivalde sahne almak üzere ülkeye girişini, varlığının kamu yararına olmayacağı gerekçesiyle yasaklamıştı.

        Rap şarkıcısı, elektronik seyahat izni için başvuruda bulunmuş, ancak İngiltere'ye girişi reddedilmişti. Bunun sonucunda organizatörler tüm etkinliği iptal etmiş ve tüm bilet sahiplerine para iadesi yapmıştı.

        Öte yandan ünlü rapçi, 30 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda bir konser vermek üzere Türkiye'ye gelecek.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932'de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        2026'nın en büyük astronomik olayları kapıda
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak