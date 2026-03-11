Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Inigo Perez Soto: Sahada elimizden geleni yapacağız - Futbol Haberleri

        Inigo Perez Soto: Sahada elimizden geleni yapacağız

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, "Sahada elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 19:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sahada elimizden geleni yapacağız"

        Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor'a konuk olacakları karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Soto ve futbolcu Oscar Trejo, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "SAHADA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        İspanyol teknik adam, potansiyellerini bildiklerini söyledi. Samsunspor'un yapacağı her türlü değişikliğe karşı etkili olacaklarına işaret eden Soto, "Bende büyük bir heyecan var tüm oyuncularımda da var. Büyük bir macera ile buraya geldik. Yarın bu tura başlayacağız. Benim için de futbolcular için de çok önemli, sahada elimizden geleni yapacağız. Takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz. Zayıflıklarımızı biliyoruz. Bu tür turnuvalarda kimin favori olduğunu söyleyemeyiz. Yarın bu turun ilk maçında herşeyi görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        "YARIN BURASI CEHENNEM GİBİ OLACAK"

        Soto, yarınki stadyumun atmosferine ekip olarak hazır olduklarını vurgulayarak, "Bu tip sahalara alışığız. Bazen kontrol edemediğimiz durumlar var. Grup aşamasında bu tür zorlukları gördük. Yarın burası cehennem gibi olacak aslında ve bu duruma heyecanlıyız. Sakatlıklarımız var bazı oyuncularımız buraya gelmedi ancak bir sonraki maçta olacaklardır. Oyuncular kendilerini hazır hissetmedi ve teknik direktör olarak bunu normal karşılıyorum." şeklinde konuştu.

        TREJO: ALIŞTIĞIMIZ GİBİ OYNAYACAĞIZ

        Tecrübeli oyuncu Oscar Trejo ise kişisel seviyede en yukarda olduğunu belirterek, "Bu elemede olduğum için mutluyum. Alıştığımız gibi oynayacağız. Tadını çıkarmaya çalışacağız. İşi evimizde oynayacağımız maçta bitirmek istiyoruz. Yolculuk çok güzel geçti. Burada karşılanma şeklimizden memnun kaldık. Bu anları yaşamak için buralara kadar geldik. Yarın iyi mücadele edeceğiz. Burada bir sürü taraftarımız olacak. Zor olduğunu biliyoruz, seyircilerimizle birlikte olmak çok güzel. Takımımda kontratım devam ediyor. Öncelikle yarına konsantre olmam lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 10 Mart 2026 (Petrolü Durduran İran Suyu Keser Mi?)

        Genel Kurul'da kapalı İran oturumu. İran'ın yeni hedefi su altyapısı mı? Petrolü durduran İran suyu keser mi? İran su arıtma tesislerini vurur mu? HT360'ta Dilek Gül sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın