Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

İniş takımları bozulan Antalya-Moskova uçağı güçlükle iniş yapabildi

Antalya’dan, Moskova’ya hareket eden tarifeli yolcu uçağının iniş takımlarında arıza meydana gelince Moskova’ya güçlükle inişi gerçekleşti

İniş takımları bozulan Antalya-Moskova uçağı güçlükle iniş yapabildi
İHA

Antalya’dan, Moskova’ya hareket eden Rus havayolu firması Rossiya Airlines’e ait tarifeli yolcu uçağının kalkıştan sonra iniş takımlarında arıza oluştu. Bunun üzerine iniş yapacağı Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’na bilgi verildi.

Moskova’da alınan önlemler sonrasında uçak havaalanına yaklaştı. Ön iniş takımlarında arıza meydana gelmesine rağmen uçak kontrollü bir şekilde inişe geçti. Uçağın birkaç kez pisti pas geçtiği öğrenilirken son denemesinde başarıyla inişin tamamlandığı kaydedildi.

Öte yandan pilot, uçağın aprona gidemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine 186 yolcunun bulunduğu uçak, aprona römorkörler yardımıyla çekildi. İHA'nın haberine göre; uçağın iniş takımlarında yaşanan arıza ile ilgili incelemeler başlatılırken olayda kimsenin zarar görmediği ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Endonezya'da sel ve heyelan: 5 ölü
DÜNYAEndonezya'da sel ve heyelan: 5 ölü
İsrailliler Netanyahu karşıtı protestolarını sürdürüyor
DÜNYAİsrail'de Netanyahu karşıtı protesto
İtalya'nın 3'te 2'si Kovid-19'da yüksek riskli ilan edildi
DÜNYAİtalya'nın 3'te 2'sinde 'riskli bölge' ilanı
İsrail televizyonu: Biden'ın ekibi nükleer anlaşmaya dönülmesi için İran ile görüşüyor
DÜNYA'Biden'in ekibi İran'la görüşüyor' iddiası!
Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un Müslümanlara hakaret etmesine tepki
DÜNYAYunan Başpiskoposa tepki
ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı
DÜNYAABD'de alarm! Yüzlerce mermi ile yakalandı!
Fransa’da “küresel güvenlik” yasası protestoları devam ediyor
DÜNYAFransa'da tansiyon yine yükseldi
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor
DÜNYAİtalya'da can kayıpları artıyor
Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri Dışişleri Bakanlığına getirmeye devam ediyor
DÜNYABiden'dan geçmişe dönüş mü?
Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısı en yüksek düzeye ulaştı
DÜNYAÖlü sayısı en yüksek düzeyde