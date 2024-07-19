Machu Picchu, Peru'daki And Dağları'nın doruklarında bulunan ve iyi korunan bir İnka medeniyeti eseri olarak biliniyor. Ancak bu antik şehir, sadece yapıları ve manzarasıyla değil, aynı zamanda çözülmeyi bekleyen sırlarıyla da büyüleyici. İnşa tarihi, kurucuları ve terk edilme nedeni hakkındaki belirsizlikler, Machu Picchu'yu tarihin en büyük gizemlerinden biri haline getiriyor. Haberimizde bu şehir hakkında yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan bazı bilgileri derledik. İşte, tahminlere dayalı Machu Picchu'nun esrarengiz tarihine dair detaylar...