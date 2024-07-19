İnka medeniyetinin gizemli şehri Machu Picchu'nun çözülemeyen sırları: Kim inşa etti, neden ve ne zaman?
Dünyanın en büyük arkeolojik sırlarından biri olan Machu Picchu, tarihçilerin ve bilim insanlarının zihinlerini meşgul etmeye devam ediyor. İnka medeniyetinin bu görkemli şehri, yazılı belgelerin bulunmaması nedeniyle tam olarak ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiği konusunda sırlarını koruyor. Peki, yapılan araştırmalarda bu medeniyete dair neler bulundu? İşte, Machu Picchu hakkındaki gizemler...
Machu Picchu, Peru'daki And Dağları'nın doruklarında bulunan ve iyi korunan bir İnka medeniyeti eseri olarak biliniyor. Ancak bu antik şehir, sadece yapıları ve manzarasıyla değil, aynı zamanda çözülmeyi bekleyen sırlarıyla da büyüleyici. İnşa tarihi, kurucuları ve terk edilme nedeni hakkındaki belirsizlikler, Machu Picchu'yu tarihin en büyük gizemlerinden biri haline getiriyor. Haberimizde bu şehir hakkında yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan bazı bilgileri derledik. İşte, tahminlere dayalı Machu Picchu'nun esrarengiz tarihine dair detaylar...
MACCHU PICCHU NEDİR?
Machu Picchu, yaklaşık 200 yapıdan oluşan ve yaklaşık 80 bin dönümlük bir alana yayılmış bir dağ zirvesi şehridir. Şehir; saraylar, meydanlar, yerleşim alanları, güneşin hareketlerine göre tasarlanmış tapınaklar, bir kraliyet mezarı, bir muhafız kulesinden oluşuyordu.
Ayrıca binlerce taş basamak, karmaşık bir drenaj ve kanal ağını da içinde bulunduruyordu. Bunun yanı sıra arazi, şehrin karmaşık su kemeri sistemiyle sulanan düzinelerce basamaklı tarım terasıyla çevrilidir.
Fotoğrafta İnka sulama sistemleri görülüyor. Kaynak: iStock
MACHU PICCHU DÜNYAYA 1910’LU YILLARDA TANITILDI
Yale Üniversitesi'nde Güney Amerika tarihi profesörü olan Hiram Bingham, 1911 yılında İnkaların son başkenti Vitcos'u bulmaya koyuldu. Bingham, Machu Picchu’yu Melchor Arteaga adlı yerel bir çiftçi sayesinde buldu. Uzun yıllar önce yapılan bu yapı, yerel halk tarafından korunuyordu. Bingham ve çalışma arkadaşları keşfettikten sonra bazı kalıntıları alıp Amerika'ya götürerek araştırma yaptılar.
MACHU PICCHU NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?
Ne yazık ki İnka medeniyetinin yazılı bir dili olmadığından Machu Picchu'nun tarihi hakkında yazılı bir kayıt da yoktu. Ancak Yale arkeoloğu Richard Burger ve arkadaşları 2021 yılında bir çalışma yayınladılar.
Hızlandırıcı kütle spektrometrisi (AMS) olarak bilinen gelişmiş bir radyokarbon tarihleme biçimini kullanan araştırmacılar, siteden alınan insan kalıntılarını tarihlendirdiler ve yaklaşık olarak M.S 1420 ila 1530 arasında kullanıldığını ortaya çıkardılar.
KİM İNŞA ETTİ?
Yazılı kayıt olmadığı için hala kimin inşa ettiği Machi Picchu hakkındaki bir gizemdir. Ancak çoğu uzman, İnka imparatoru Pachacuti'nin Machu Picchu'yu kendi mülklerinden biri olarak 15. yüzyılda inşa ettirdiğine inanıyor.
HANGİ AMAÇLA KULLANILIYORDU?
Araştırmacılar bu şehrin, hükümdarın birincil evi olmadığını daha ziyade hükümdarın ve sarayının dinlenmek, avlanmak ve ziyafet çekmek için gittiği bir kraliyet inziva yeri olduğundan şüpheleniyor. Bazı araştırmacılar ise, buranın İnkaların atalarına saygılarını sunmak veya tanrılarına ibadet etmek için geldikleri kutsal bir hac yeri işlevi gördüğünü düşünüyor.
NEDEN TERK EDİLDİ?
Ne amaçla kullanılmış olursa olsun yaklaşık 100 yıl sonra İspanyol fethi döneminde, yani 16. yüzyılda terk edildiği düşünülüyor. Yani şehrin sakinlerinin, İspanyol işgalcilerden korkup kaçmış olması mümkün.
Ancak bazıları Machu Picchu nüfusunun, çiçek hastalığı ve İspanyolların bölgeye getirdiği diğer hastalıklar nedeniyle yok olmuş olabileceğini öne sürdü. Yani, Machi Picchu hakkındaki bilgilerin hepsi tahminden ve tarihine dair gizemi korumaya devam ediyor.
Kaynak: All That's Interesting