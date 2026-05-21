        Haberler Yaşam İnşaat çalışmasında ortaya çıktı! İlk günkü ihtişamını koruyor

        İnşaat çalışmalarında ortaya çıkan mozaik ilk günkü ihtişamını koruyor

        Hatay'da inşaat çalışmaları sırasında 2010 yılında ortaya çıkan ve koruma altına alınan 1050 metrekarelik tek parça taban mozaiği, görünümüyle ihtişamını korumaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mozaikteki dalgalanmaların tarihte yaşanan 2 depremden kaynaklı olduğunu belirterek asrın felaketinin mozaikte herhangi bir hasar bırakmadığını söyledi

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 09:38 Güncelleme:
        Tarihte çeşitli toplumlara ev sahipliği yapan ve verimli topraklarıyla medeniyetlerin beşiği olan Antakya ilçesinin Haraparası Mahallesi’nde 2010 yılında bir otel inşaatı çalışması sırasında 1050 metrekarelik tek parça taban mozaiği ortaya çıkmıştı.

        Dünyadaki eşsiz eserlerden biri olarak kabul edilen ve geçmişte yaşanan depremlerden etkilendiği belirlenen devasa mozaiğin bulunduğu alan, koruma altına alınarak müze haline getirilmişti.

        6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından bir süre ziyarete kapatılan müze, yürütülen tadilat sürecinin ardından yeniden hizmete açılmış, Haziran 2024 itibarıyla kapılarını tekrar ziyaretçilere açmıştı.

        Müze içerisinde Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve İslamiyet dönemlerine ait 340 eserin yanı sıra 1050 metrekarelik tek parça taban mozaiği de yer alıyor.

        Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan mozaik alanını inceleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç’ten bilgi aldı.

        Tarihte bölgede mozaik sanatının yaygın olduğunu belirten Masatlı, Hatay’ın çok katmanlı tarihine dikkat çekerek kentin medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

        Milattan sonra 526 ve 528 yıllarında meydana gelen depremlerde mozaiğin dalgalanmalar oluşturduğunu, sonraki süreçte de çeşitli sarsıntılara maruz kaldığını ifade eden Masatlı, 6 Şubat depremlerinde ise eserde herhangi bir hasar oluşmadığını vurguladı.

        Hatay’ın aynı zamanda “mozaikler müzesi” olarak anıldığını belirten Masatlı, tarihe ilgi duyan yerli ve yabancı ziyaretçileri kente davet ederek, “Dünyanın en büyük mozaiklerinden birini görmek isteyen herkesi Hatay’a bekliyoruz” dedi.

