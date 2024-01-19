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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat faaliyetleri yavaşladı - Emlak Haberleri

        İnşaat faaliyetleri yavaşladı

        Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), "Hazır Beton Endeksi" 2023 Aralık Ayı Raporu'nu açıkladı. 6 aydır pozitif tarafta yer alan Faaliyet Endeksi kasım ayında daralarak negatif tarafa geçmiş, aralık ayında ise toparlanma gösterse de eşik değerin üstüne çıkamadı. Hem Beklenti hem de Güven Endeksleri aralık ayında negatif tarafta yer aldı. Bu kapsamda 2024 yılının ocak ayında faaliyette ciddi bir yükseliş beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:53
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        Hazır Beton Endeksi 2023 Aralık Ayı Raporu’na göre, 6 aydır pozitif tarafta yer alan Faaliyet Endeksi kasım ayında daralarak negatif tarafa geçmiş, aralık ayında ise toparlanma gösterse de eşik değerin üstüne çıkamadı. 6 aylık yükseliş periyodundan sonra kasım ve aralık aylarında süreç tersine dönmüş görünüyor. Hem Beklenti hem de Güven Endeksleri aralık ayında negatif tarafta yer aldı. Faaliyete kıyasla Beklenti ve Güven Endekslerinde aralık ayındaki değişim oldukça sınırlı kalmış durumda. Bu kapsamda 2024 yılının ocak ayında faaliyette ciddi bir yükseliş beklenmiyor.

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        Geride bıraktığımız aralık ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumda. En fazla daralma Beklentide, en düşük ise Güven Endeksi’nde oldu. Her 3 endeks de hem azalmış hem de eşik değerin altında kaldı. 3 endeksin durumu da geçen yılın aynı ayına kıyasla negatif durumda olması nedeniyle Hazır Beton Endeksi de gerilemiş durumda.

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        Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “6 aydır pozitif tarafta yer alan Faaliyet Endeksi kasım ayında daralarak negatif tarafa geçmiş, aralık ayında ise toparlanma gösterse de eşik değerin üstüne çıkamamıştır. Hem Beklenti hem de Güven Endeksleri aralık ayında negatif tarafta yer almıştır. Bu kapsamda 2024 yılının ocak ayında faaliyette ciddi bir yükseliş beklenmemelidir.” dedi.

        Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan THBB Başkanı Yavuz Işık, “Konut satışlarında Türkiye 2023 yılını, bir önceki yıla kıyasla ciddi bir düşüş ile kapattı. Kasım ayındaki %20 oranındaki düşüş, yılın bütününde %15 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte özellikle ipotekli yani banka finansmanıyla yapılan satışlardaki %33 oranındaki azalmanın büyük etkisi görünmektedir. 2023 yılının neredeyse genelinde tüm kredi türlerinde yaşanan erişim sorunu konut satışlarını geriletmiştir. Aynı zamanda yıllık bazda %67 ile enflasyona paralel bir artış sergileyen inşaat maliyetlerinin de konuta olan talebi aşağı çektiği yadsınamaz bir gerçektir.” dedi.

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