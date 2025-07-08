İnşaat malzemesi üretimi nisanda yüzde 15,3 arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan aylık sektör raporunun haziran sonuçları açıklandı.

Buna göre, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,4 azalan inşaat malzemesi sanayisi üretimi nisanda yüzde 15,3 arttı. Yüksek artışta çalışma gün sayısının normal kalması etkili oldu.

Nisanda 21 alt sektörde üretim artarken, 2 alt sektörde düşüş oldu. En yüksek artış yüzde 42,5 ile inşaat amaçlı alçı ürünlerinde görülürken, onu yüzde 28,5 ile plastik inşaat malzemesi, yüzde 27 ile çimento izledi.

Isıtma, soğutma ve havalandırma donanımları, metalden kapı ve pencere, yalıtımlı kablolar, demir çelik inşaat ürünleri, mermer ve granit, ahşap inşaat ürünleri, hazır beton, elektrikli aydınlatma ekipmanları, tuğla ve kiremit, inşaat boya ve vernikleri, demir çelik çubuk ve profiller ile demir çelik radyatörler alt sektörlerinde üretim artışı çift haneli gerçekleşti.

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Seramik kaplama malzemesi, metal yapı ve yapı parçaları, birleştirilmiş parke yer döşemeleri, inşaat camları, inşaat amaçlı beton ürünleri ile armatür musluk valf/vana alt sektörlerinde de artış yaşandı.

Üretimin düştüğü iki alt sektör yüzde 7,7 ile seramik sağlık gereçleri ve yüzde 0,6 ile kilit ve donanım eşyası oldu. Deprem bölgesindeki inşaat faaliyetleri için bugüne kadar 1,5 trilyon lira harcandı Bu arada rapora göre, 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 9,3 büyüyerek genel ekonominin oldukça üzerinde bir performans gösteren inşaat sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme hızına ulaştı. Sektörün performansında deprem bölgesindeki inşaat faaliyetleri etkili oldu. Yılın ilk yarısında devam eden bu ivmenin, ikinci 6 ayda da sürmesi bekleniyor. Haziran ayına kadar deprem bölgesinde yer alan 13 ilde toplam 250 bin 636 adet bağımsız bölüm inşaatı tamamlanırken, inşaat faaliyetleri için 2023 Nisan-2025 Haziran döneminde 1,15 trilyon lira kaynak harcandı. Bu rakama yıkım ve güçlendirme işlemlerinin yanı sıra alt faaliyetleri de dahil edildiğinde bölgedeki toplam inşaat harcamalarının 1,5 trilyon liraya ulaştığı görüldü. Yıl sonuna kadar tüm bağımsız bölümlerin tamamlanarak teslim edilmesinin ve 202 bin 366 bağımsız bölümün daha bitirilmesi hedeflenirken, bu bağımsız bölümlerin yaklaşık 165 binini konutlar oluşturuyor.