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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğin(TÇMB),Türk çimento sektörünün 2020 yılının 9 aylık ihracatı ile üyelerinin 2020 Ocak-Temmuz üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde, TÇMB üye fabrikalarının üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 36,9 milyon tona çıktı. İç satış rakamları ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 9,8’lik bir artışla 27,8 milyon tona yükseldi.

2020 yılının ilk 7 ayında büyük bir artışla üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 24,4’ü ihracata konu oldu. 2020 yılının ilk 9 ayında sektörün toplam ihracat miktarı yüzde 38,3 oranında artarak 24 milyon tonu aştı. 2020 Ocak-Eylül dönemindeki 9 aylık ihracat geliri ise yüzde 25 artışla 845 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde çimento ihracatı yüzde 50,1 oranında artarak 12,8 milyon tona, klinker ihracatı ise yüzde 27,2 artarak 11,5 milyon tona yükseldi.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke Libya oldu. Bu ülkeyi Ukrayna ve Haiti izledi.

TÇMB Başkanı Dr. Tamer Saka, 2020 yılının 9 ayındaki ihracat ve 7 aylık iç pazar satış rakamlarını şöyle değerlendirdi:

“Çimento sektörü olarak 2018 yılının Nisan ayından bu yana daralan bir iç piyasa ile karşı karşıyayız. 2020 yılının ilk yarısında pandemi şartları nedeniyle yaşamakta olduğumuz daralmaya rağmen normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanma ile meydana gelen artışlar umut verici. Bu artışların ağustos ayında da devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte kurlarda yaşanan artışlar, enerji maliyetleri, hammadde ve finansman maliyetleri gibi çimento maliyetlerine etki eden pek çok unsur sektörümüzü etkiliyor. Yaşanan pozitif gelişmelerle birlikte bu faktörleri dengeleyerek ülkemize istihdam güvencesi, katma değer ve kamu yararı sağlamaya devam edeceğiz.”