        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretim endeksi Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 7,5 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat üretim endeksi Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 7,5 arttı

        İnşaat üretim endeksi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 7,5 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 10:29 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:29
        İnşaat üretimi yıllıkta yüzde 7,5 arttı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 7,5 artış kaydetti.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, söz konusu ayda Aralık 2024'e kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 8,4, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 5,5 yükseldiği görüldü.

        İnşaat üretim endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda ise yüzde 1 arttı.

        Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 1,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,9 artarken, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,4 azalış gösterdi.

