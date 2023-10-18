İnsanlar en çok bu yönünüze hayran! İşte her burcun en çok beğenilen özellikleri
İster en yakın arkadaşınızın canlı gülüşü, ister teyzenizin mizah anlayışı, ister babanızın iyi kalbi olsun, hayatımızdaki insanları düşündüğümüzde, onlara ilgi duymamızın pek çok nedeni olduğu sonucuna varmak kolaydır. Ancak çoğu zaman, tanıdığımız her insanda en çok hayran kaldığımız göze çarpan bir özellik bulunur. Bunun nedeni muhtemelen diğer insanların olumlu özelliklerinin kendimizde daha çok görmek istediğimiz şeyleri vurgulaması olabilir veya belki de hayatlarımızı daha iyi hale getirmek için bir tür motivasyona özlem duymamızla ilgilidir.
Hayranlığın nedeni ne olursa olsun, kendinizi insanların tam olarak neye benzediğini merak ederken bulabilirsiniz. Bazen tek bir şeyden daha çok, başka bir şeyden daha az olmayı dilerken, içinizdeki bu özellikler, belki de bu alanlarda o kadar usta olmayan başkalarının kesinlikle inanılmaz olduğunu düşündüğü şeyler olabilir. Şans eseri, burçlara döndüğümüzde, kendimiz hakkında hiç farkına varmadığımız şeyleri açığa çıkarabilir.
Astrolog Lisa Stardust, Bustle ile şunları paylaştı: "Her burcun pek çok takdire şayan özelliği var; hatta hiç olmamasından çok daha şaşırtıcı nitelikler. " Ancak elbette her burçta, diğer burçların sahip olmayı dilediği bir özellik doğal olarak olacaktır.
Eğlenceli Oğlak
Oğlak burcunun zodyakın en yanlış anlaşılan işaretlerinden biri olduğunu kabul etmeliyiz; genellikle "çok ciddi", "katı" ve hatta iffetli olarak etiketlenirler. Biriyle tanıştıklarında, genellikle kibar olsa da biraz mesafeli görünebilirler. Görülmeyi ya da sohbet etmeyi tercih etmeyen insanlar olarak! Temel olarak, Oğlak burcu çoğu zaman bir partiye davet edeceğimiz son kişi olarak düşünülür, büyük olasılıkla misafirleri erteleme düğmesine basma ihtiyacından kurtulmak için.
Ancak gerçekte bunun nedeni, açıkça savunmasız olmanın ve insanların içeri girmesine izin vermenin Oğlak burcunun yapılacaklar listesinde olmamasıdır. Ancak Oğlak burcuyla vakit geçirip onu tanıdıktan sonra, onun sizi güldürme biçiminden sürekli etkilendiğinizi göreceksiniz. Oğlak burcunun mizahı görünüşte birdenbire ortaya çıkıyor ve tamamen rastgele ve beklenmedik. Bir Akrep'in alaycılığı kadar karanlık ya da bir Kova burcu kadar neşeli ve tuhaf değildir ama kesinlikle kendine has bir ligdedir.
Seyirciler Oğlak Diane Keaton'ı 1977 dolaylarında "Annie Hall"da ilk kez gördüklerinde, onun modaya uygun ama iddiasız doğası izleyicilerin onun aptal, vay be, orta batılı tavrından - Mary Tyler Moore'a çok benzeyen - giderek daha fazla kahkaha istemesine neden oldu. , aynı zamanda Oğlak burcuydu. Sonuçta, Oğlak burcunun mizahını keşfetmenin getirdiği sürpriz duygusu insanları gerçekten cezbedebilir.
Sıra dışı Kova
Kalabalıktan ayrı durmak birçok insanın ciddi çaba göstermesini gerektirir. Kendimiz olmanın ve kendi davulumuzun ritmine göre yürümenin önemli olduğu bize ne kadar sıklıkla söylense de, çoğu zaman kendimizi bilinçaltımızda normlara uygun hareket ederken buluyoruz. Ancak bir Kova burcu için bu bir seçenek olmaya bile yaklaşamaz.
Kova, kendi uydurduğu kuralların bir numaralı takipçisi olmayı sever ve aslında başkalarının onu farklı biri olarak düşünmesinden oldukça hoşlanır. Gerçek şu ki, Kova burcuna ara sıra kalabalık tarafından gülünse bile, insanlar her zaman onların özgünlüğünü fark edeceklerdir. Ünlü Kova burçları hakkında hızlı bir Google araması yaparsanız, en sevilen ünlülerden bazılarının yer aldığı devasa bir liste karşınıza çıkar.
The Weeknd, Harry Styles, Alicia Keys ve Chris Rock gibi saygın yıldızların hepsi iyi bilinen Kova burcudur, peki bu hava burçlarının hepsinin ortak noktası nedir? En ünlü insanlardan bazılarının bu kadar öne çıkmasının nedeni, alışılmışın dışında yürümekten asla korkmamalarıdır. Onlar kendi bireyselliklerini benimseyenlerdir ve doğal olarak insanlar buna çekilir.
Empatik Balık
Elbette hepimizin içinde bir nezaket ve şefkat duygusu vardır; bu insan doğasının bir parçasıdır. Ancak Balık burcu için bakım tamamen yeni bir seviyeye ulaşır. Bu rüya gibi su burcuyla ilgili olarak, aslında başkalarının duygularını kendilerininmiş gibi alma eğilimindedirler ve bazen onların, bizim kendi kendimize baktığımızdan daha çok bizimle ilgilendiklerini fark edeceksiniz.
Onlar için bu çok rahatsız edici bir özellik olabilir çünkü çok fazla duygu dalgasını deneyimlemeyi gerektirir, ancak diğerleri için bir Balık burcunun bir başkasının neler yaşadığını anlamak için her şeyini vermesini izlemek güzel bir şeydir. Astrolog MaKayla McRae, Bustle'a "Su burçları sezgisel, algısal becerileri açısından son derece uygundur" diyor. "Herkes empati kurarken Balık burcu özellikle başkalarına yardım etme arzusuyla tanınır. Bu onların diğerlerinin sert zırhlarını bir kenara bırakmalarına ve savunmasız olmalarına yardımcı olmalarına olanak tanır."
Örneğin, ilişkinizde sorun yaşıyorsanız ve Balık burcundaki arkadaşınızdan tavsiye almak istiyorsanız, muhtemelen büyük bir yatırım yapacaklar ve doğal olarak kendilerini partnerinizin nasıl hissettiğine veya neden belirli bir şekilde davrandığına uyum sağlayacak şekilde bulacaklardır.
Korkusuz Koç
Hedeflerinize ulaşma yolunda önünüze kimin veya neyin çıktığını umursamadan, her zamanki gibi kararlı ve tutkulu bir şekilde sabahları yatağınızdan fırlayıp çıkmayı hiç istediniz mi? Agresif ve rekabetçi yönüne uyum sağlamaya tamamen istekli olan bu, Koç'un hayatının en iyi halidir. Bir numara olmak bir seçenek değil - Koç için bir seçenektir çünkü bu ateş burcu kararlı, yüksek enerjisini harcamanın yollarını arar.
Yoğun doğaları nedeniyle dikkatleri kolayca dağılsa ve her zaman işleri halledemeseler de, genellikle olumlu değişimi başlatanlar onlardır, diğer işaretler ise değişimi tamamlama görevini yerine getirir. Özetlemek gerekirse Koç temelde korkusuzdur. Astrolog Emma Toynbee, Well + Good'a şöyle açıklıyor: "Güneş Koç'ta yüceliyor, bu da bu insanların lider ve yenilikçi olmak için gerekli belirli niteliklerle kutsandığı anlamına geliyor. "
"Onlar yeni doğan her şeyi temsil ediyor; hareket ettiren ve sarsan, başrol oyuncuları, değişimin temsilcileri, bireysel ve benzersiz, öncüler, mucitler, yenilikçiler, güçlü rakipler ve amansız savaşçılar." Koç burcu bu cesur özelliklerin çoğuna sahip olduğundan, genel korkusuzluk duygusu ve dünyayı göğüsleme yeteneği, toplumun her kesiminden insanlar tarafından takdir edilecektir.
Mantıklı Boğa
Kim zaman zaman daha mantıklı olmayı istemez ki? Sınırda yaşamak ne kadar eğlenceli olsa da, bütün işleri üst üste yapmış gibi görünen birini gördüğümüzde, biraz kıskançlıktan kendimizi alıkoyamayız. Boğa burcunda doğanlar her şeyin istikrarlı olduğunu gösterir; hemen hemen her senaryoda en gerçekçi, en mantıklı sonuca ulaşmak için hamlelerini stratejik olarak hesaplarlar.
Her ne kadar bu onların çoğu zaman kendi tarzlarına göre fazla kararlı görünmelerine neden olsa da, aslında çoğu insan hayatlarında bu tür aklı başında olmaya değer verir. İnsanlar Boğa burcunun duyarlılığına yalnızca kişisel düzeyde hayranlık duymakla kalmaz, aynı zamanda işyerinde de bunu fark ederler. Boğa "sıkı çalış, sıkı oyna" deyimiyle yaşar ve başkaları için Boğa'nın ektiğinin meyvelerini tam olarak nasıl elde ettiğini anlamak oldukça kolaydır.
Çoğu zaman Oğlak burcunun zodyakın beygir gücü olduğu düşünülür, ancak aslında Boğa burcu çalışma etiğinde Oğlak burcunun hemen yanındadır. Bunun nedeni muhtemelen Boğa burcunun rahat, istikrarlı bir yaşama sahip olması ve sıkı çalışmalarının bir sonucu olarak daha iyi şeylerle uğraşmayı sevmesidir - bu ister pazarda daha iyi et kesmek ister evde uzun bir kişisel bakım spa gecesi anlamına gelir.
Yaklaşan İkizler
Hiç birisiyle sohbet ettiğinizde saatler sonra, yani çok geç olana kadar iyi bir yanıt bulamadığınız oldu mu? İkizler burcu için bu asla endişelenecek bir şey değildir. İkizler, elleriyle kil işleyen, hiçbir şeyi yumuşatıp bir şeye dönüştürmeyen bir sanatçıya benzer şekilde konuşmaları ve kelimeleri kalıplama yeteneğine sahiptir.
Astrolog Colin Bedell Well + Good'a "Söylemeleri gerekenleri nasıl söyleyeceklerini biliyorlar ve söylediklerinde ciddiler" diyor. "Sonradan fikirlerini değiştirebilirler ama çok net iletişim kuruyorlar. Gerçekten harika bir mizah anlayışlarına sahip olduklarını ve kendilerini fazla ciddiye almadıklarını görüyorum." İkizler'in muhteşem kişilerarası becerileri nedeniyle, bu hava burcunun iletişim yoluyla arkadaş edinmesi son derece kolaydır - çoğumuzun uğraştığı bir başarı.
Dahası, işlerinde başarılı olmalarına, iş arkadaşlarını motive etmelerine ve büyük liderler olmalarına yardımcı olabilir. Diğerleri, Gemini'nin hayatta kendini ilerletmek için kullandığı kelimeleri gerçekten takdir ediyor ve bazen, İkizler bireylerinin konuştukları herkese kusursuz uyum sağlama yeteneği nedeniyle neden bu kadar etkilendiklerini bile anlamıyorlar.
Şefkatli Yengeç
İş yüzünden stresli misiniz? İlişki sorunları mı? Yengeç arkadaşınızı da dahil edin; onlar, kısa sürede eski halinize dönmenize yardımcı olmak için yukarıda ve öteye gidecekler. Kimse umursamadığında, kanser umurundadır ve onların derin sezgileri, siz bir şey söylemeden önce bile bir şeylerin yolunda gitmediğini tespit edebilir. Onların ruhu size sıcak bir fincan sıcak kakao veriyor ve sizi ısıtılmış bir battaniyeye sarıyor gibi görünüyor; çoğumuzun yetişkin yaşamlarımızda sıklıkla ihtiyaç duyduğu yadsınamaz bir "anne" enerjisi.
Astrolog ve sezgisel şifacı Rachel Lang, Well + Good ile şunları paylaşıyor: "Kanser hassas ve sezgiseldir. " "Genellikle başkalarının duyguları ve hisleriyle uyum içindedirler. Bu nedenle, başkalarıyla ilgilenen, ilişkileri besleyen ve ailelerine ve arkadaşlarına derinden bağlı hisseden kişiler olma eğilimindedirler; bir Yengeç burcu bir kez sevdiğinde sevmez." Kolayca bırakma." Doğal olarak insanlar Yengeç burcunun sevgi dolu davranışlarını fark ederler ve onu hayran kalacak bir şey olarak görürler. Olumsuzluk ve nefretle dolu bir dünyada Yengeç burcu, karanlık zamanlarda bize bir ışık feneri veriyor.
Başarılı Aslan
Aslanlar genellikle zodyakın "benmerkezci narsisti" olarak tanımlanırlar, ancak (aslında oldukça takdire şayan) özgüvenlerinin yanı sıra, istediklerini elde etmek için hiçbir şeyden vazgeçmeye isteklidirler - ve buna başkaları için istedikleri de dahildir.
Size sevimli bir şiir yazmak, size aşırı duygusal bir yığın kek hazırlamak ya da Leo Barack Obama'nın birçok kişiye yaptığı gibi size hayatınızı değiştirecek bir siyasi konuşma yapmak olsun, Leo burcunun amacı, yeteneklerini başkalarını aydınlatmak için kullanmaktır. . Bir Aslan kafasına bir şey koyduğunda dikkatli olun! Leo, zodyakın gerçek alıcısıdır ve kendi yollarını açmayı tercih etme eğilimindedirler.
Dahası, bir Aslan bir konuda iyi olduğunda, bunu kesinlikle bileceksiniz - bu vahşi ateş burcunun perde arkasında çekinmek yok. Leo kararlılık ve yaratıcı kendini ifade etme konusunda çok cesur olduğundan, diğer insanlar bunu hemen gözlemler ve Leo liderlik ettiğinde kolayca onu takip etmeye istekli olurlar.
Organize Başak
Ofiste, iş arkadaşınız onun dağınık belgelerine bakıyor, her yere rastgele yayılmış kalemler ve masasının ahşabına kazınmış dökülen kahve lekesi, siz rengi seçerken ayrıntılı elektronik tabloları klasörlere düzgün bir şekilde yerleştirdiğinizi görüyor. Etiketli bardaklarda boyuta göre düzenlenmiş ataçları koordine etmek gibi. Organizasyon anlayışınıza hayran kalıyor ve işleri düzenli tutma konusunda doğal bir eğilimi olan kişinin kendisi olmasını diliyor, ancak ne yazık ki o öyle değil.
Ancak sizin için - bir Başak - her küçük ayrıntıyı dosyalamak, düzenlemek ve vurgulamak sizin için sadece ikinci doğanızdır. Başak burcunun burçlar kuşağının en düzenli ve düzenli burçlarından biri olduğu ve ayrıntılar konusunda gerçek bir ustalığa sahip olduğu bir sır değil. Analitik ve mantıksal zihinleri ideal mükemmellikten daha azına izin vermez ve bu onların çalışmaları, yaratıcılıkları ve etkinlikleri, işlevleri ve gezileri stratejik olarak planlama yetenekleriyle sergilenir.
Neredeyse her şeyin "yapıştırıcısı" olma konusundaki doğuştan gelen yeteneğinin yanı sıra, Başaklar aynı zamanda son derece güvenilir ve güvenilirdirler. Yani, bir dahaki sefere bir şeyin yapılmasını istiyorsanız ve bunun doğru yapılmasını istiyorsanız, bir Başak burcunu çağırın; onların organize işçiliklerinden çok etkileneceksiniz.
Estetik Terazi
İster antika bir vazoda bebeğin nefesinin arasına petunyaları dikkatlice yerleştirmek olsun, ister ideal fotoğraf için sahneyi biraz hareket ettirmek olsun, ister yeni kıvrılmış saçlarının mükemmel bir çağlayanla düşmesini sağlamak olsun, bir Terazi'nin güzel olan her şeye karşı keskin gözünü asla hafife almayın. Kuşkusuz, Terazi burcunda doğduysanız, etrafınızdakiler estetik açıdan hoş bir şey olduğundan emin olmak istediklerinde size başvururlar.
Terazi burcunu mükemmel fotoğrafçılar, yetenekli sanatçılar ve mimarlar ve muhteşem tasarım uzmanları yapan şey tam da bu özelliktir. Yazar Syd Robinson Today'e şöyle açıklıyor: "Terazi burcu estetik olan her şeye ilgi duyar." "Her zaman en sevimli kıyafetlere, ev dekorasyonlarına sahipler ve kişisel olarak güzel olarak gördükleri şeylerle çevrelendikleri zaman kendilerini en mutlu hissediyorlar."
Özellikle, diğerlerinden biraz daha az sanatsal olan burçlar, Terazi'nin yaratıcılık duygusuna çok güçlü bir hayranlık duyma eğiliminde olacaktır çünkü bu, haritalarında oynayan diğer burçların yardımı olmadan eksik oldukları bir alandır.
Cesur Akrep
Akrep ile temsil edilen Akrep, adaşı olan hayvana çok benzer. Akrepler, hayatta kalmaya odaklandıkları için sürekli yırtıcıları gözetleyen karmaşık yaratıklardır. Kendilerine kapanma eğiliminde olmalarına ve kendilerini çok korumalarına rağmen, kendilerini tehdit altında hissederlerse saldırmaktan çekinmezler.
Tıpkı bir Akrep insanı gibi, bir akrep de hayatta kalma tehlikesi söz konusu olduğunda tüm durumları keskin ve agresif bir öfkeyle nasıl ele alacağını bilir. Üstelik Akrepler de akrepler gibi uyum sağlama gücüne sahiptir. Her ne kadar yoğun tavırları korkutucu ya da korkutucu görünse de, aslında insanları en çok çeken şey Akrep'in cesaretidir.
Başkalarının korktuğu ya da korkuyla dolu olduğu zamanlarda Akrep devreye girecek ve içgüdüsel hayatta kalma mekanizmalarından kendini ve etrafındaki herkesi güvende tutmak için çekecektir. Pek çok kişinin yüz çevirdiği, hayatın karanlık, gizemli ve tuhaf yönlerinden korkmazlar, bu nedenle diğerlerinin Akrep'te arayıp hayran kalacağı şey budur.
Açık fikirli Yay
En kötü durumda Yay burcunun filtresi yoktur, hiçbir zaman kendini adayamaz ve eğlenceli ve heyecan verici yeni bir macera karşılığında sorumlulukları bir kenara atabilir. Ancak Yay, en iyi ihtimalle, biriyle tanışana kadar hiçbirimizin hayatımızda ihtiyaç duyduğunu bilmediği özgür fikirli, modern zaman filozofudur. Bunun nedeni, temelde her şeye ilgi duymaları ve yeni konulara derinlemesine dalmaları ve fırsat buldukça öğrenmeleridir.
Seyahat ederek ve yolculuk tutkusunu tatmin ederek tüm yeni bilgileri edinmeye çalışırken, hayatın daha derin anlamlarını anlamaya çalışırlar. Çoğumuz için, günlük sorumluluklara bağlı kalmak bir seçim değil, bir gerekliliktir; bu nedenle Yay burcunun çok ihtiyaç duyulan ev temizliğini jet ski yapmaya gitmek için bir günü bir kenara bıraktığını gördüğümüzde, onların davranışlarına hayranlık duyma eğilimindeyizdir. Pek de eğlenceli olmayan şeyleri göz ardı etme ve bunun yerine dışarı çıkıp hayatı gerçekten yaşamaya odaklanma yeteneği.
Yay burcunun zihnini açık tutma, daha fazlasını öğrenme ve hayattan en iyi şekilde yararlanma konusundaki sarsılmaz açlığı nedeniyle, onların gözünde toz alma ve paspaslama günü bekleyebilir. Yay, sizin için insanlar şüphesiz zihninizi her zaman açık tutma şeklinize saygı duyuyorlar.