Haberler Yemek Yapma Kraliyet ailesinden gibi hissedeceksiniz! Meghan Markle'ın tarifiyle kendinize düşes kahvaltısı ısmarlayın

Kraliyet ailesinden gibi hissedeceksiniz! Meghan Markle'ın tarifiyle kendinize düşes kahvaltısı ısmarlayın Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve attıkları her adımla merak konusu olan İngiliz kraliyet aile bireylerinin giyiminden yedikleri yiyeceklere kadar aşırı titizlikle dikkat edildiğini hepimiz biliyoruz. Meghan Markle'ın acai kase tarifi kraliyet ailesinin beslenmelerine dikkat ettiklerinin bir göstergesi. Habertürk Giriş: 18.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:46 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Muhtemelen bir acai kasesini duymuş, görmüş ve hatta satın almış olabilirsiniz. Parlak mor, ezilmiş acai meyvesi ile doldurulmuş, üstüne fındık, meyve ve diğer lezzetli malzemelerle doldurulmuş bir tabak olan bu tarif pek çoğumuz tarafından bilinmiyor.

2 Şurada Paylaş!







Bu nefis yemeğin tek sorunu pahalı olmalarıdır. Deneysel bir DoorDash araştırması, bunların tek başına 17 dolara kadar çıkabileceğini ortaya çıkardı. Ancak evde uygun fiyatlı bir acai kasesinin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsanız Meghan Markle'ın muhteşem bir tarifi var.