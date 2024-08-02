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        Instagram'a erişim engeli getirildi

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Karar BTK'nın site bilgileri sorulama sayfasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 02.08.2024 - 07:05 Güncelleme: 02.08.2024 - 07:42
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        Instagram'a erişim engeli
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        Sosyal medya uygulaması Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi. İlgili karar BTK'nın site bilgileri sorulama sayfasında yer aldı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        KARARIN NEDENİ HAKKINDA HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

        BTK tarafından yapılan açıklamada "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir" denildi.

        Erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

        Öte yandan 31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Instagram erişim engeli
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