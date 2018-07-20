ICQ gibi eski mesajlaşma programlarını kullananlar yeşil noktanın ne anlama geldiğini bilir. Bu, karşıdaki kullanıcının çevrimiçi, yani online olduğunu ve sohbet etmeye müsait olduğunu gösterir.

Instagram'ın yeni özelliği de yeşil nokta ile kullanıcıların çevrimiçi olduğunu gösterecek.

Elbette birçok uygulama bu özelliği kullanıcılarına sunarken, gözükmek istemeyen ve gizliliğini korumak isteyenlere de saygılı bir şekilde, bunu kapatma imkânı veriyor.

Instagram'da çevrimiçi olduğumun gözükmesini nasıl sağlarım?

Uygulamanın ayarlarından, Aktivite Durumunu Göster seçeneğini açarak online olduğunuzda sizi takip edenlerin ve mesajlaştığınız kişilerin bunu görmesini sağlayabilirsiniz.

Instagram'da online olduğumun gözükmesini istemiyorum. Ne yapabilirim?

Instagram'da online olduğunuzun gözükmesini istemiyorsanız, yapmanız gereken basit: Uygulamanın ayarlarına girin, Aktivite Durumunu Göster seçeneğini kapalı hâle getirin.

Instagram'da çevrimiçi olduğunuzu kim görebilir?

Takip ettiğiniz kişiler ya da DM yani özel mesaj attığınız kişiler sizin o an Instagram kullanıp kullanmadığınızı görebiliyorlar. Eskiden de mesaj listesinde görülebiliyordu, yeni özellik ile profil fotoğrafınızın olduğu birçok yerde, fotoğrafın yanında yeşil bir nokta gözükerek online olduğunuzu belirtecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ