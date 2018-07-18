Bilindiği üzere açık profile sahip Instagram kullanıcıları, kendisini takip eden kullanıcıyı silemiyordu. Buna karşın engelleme seçeneği sayesinde ilgili kişinin profilinize ulaşmasını tümüyle imkansız hale getirmek mümkündü. Bu konu üzerinde çalışmalar yürüten Instagram, yeni bir özelliği test etmeye başladı.

İddialara göre yakın gelecekte Instagram'daki açık profile sahip hesaplar da dilediği takipçisini silebilecek. Engellemekten daha az agresif olan bu yöntem, şimdilerde test aşamasında.

Instagram'da takipçi nasıl silinir?

Bazı kullanıcılar mobil Instagram sürümleri üzerinden şimdiden bu özelliğe sahip oldu. Kontrol etmek için akıllı telefonunuz üzerinden "Takipçiler"e tıklayın. Ardından silmeyi düşündüğünüz kişinin yanındaki dikey olarak dizilmiş 3 noktayı seçin. Bu adımdan sonra ekrana "Takipçiyi Çıkar" yazısı geliyorsa, ilgili özelliğe sahipsiniz demektir.

Instagram'da yeni güvenlik önlemi

Günümüzde hacker'lar, telefon numaranızı farklı bir SIM karta yeniden atayarak, şifrelerinizi sıfırlayabiliyor ve Instagram hesabı gibi sosyal medya hesaplarınızı kolayca ele geçirebiliyor. Bu konuyu gündeme taşıyan Instagram, SIM korsanlığını engellemek için SMS içermeyen 2 faktörlü kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalışmalarına başladı. Instagram hesaplarının güvenliğini artırmayı hedefleyen yetkililer, SIM kartın kopyalanması durumunda başka bir telefonda oluşturulamayan bir kod üzerinde çalışıyor.

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