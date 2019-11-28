Instagram çöktü mü? sorusu sosyal paylaşım platformu Instagram'da bazı kullanıcların akşam saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşaması nedeniyle soruluyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım platformu olan Instagram'da bazı kullanıcılar ana sayfa akışının yenilenmediğini ve sürekli olarak eski gönderilen dösterildiği şikayetini dile getiriyor. İşte Instagram ile ilgili son gelişmeler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal paylaşım platformu Instagram'da akşam saatlernde bazı kullanıcılar erişim problemi yaşamaya başladı. Kullanıcıların bir kısmı ana sayfa akışının yenilnemediğini ve en az 3 - 4 saatlik gönderilerin ana sayfalarına düştüğünü söyledi. Hatta bazı kullanıcılar eski diret mesaj bildirimlerinin tekrar geldiğini ifade etti. Instagram'dan ise yaşanan sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

Haritaya göre Istanbul üzeridne sarı renkle gösterilen sorun İngiltere, Fransa'nın kuzeyi ve Hollanda da daha yoğun şekilde yaşanıyor.

WEB INSTAGRAM'DA DA SORUN VAR

Instagram'a web'ten giriş yapmak isteyenler de benzer sorunu yaşıyor.