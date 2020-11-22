Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte Instagram’ı geçici kapatma linki…

Instagram hesabınızı geri dönmek üzere erişime kapamak istiyorsanız geçici hesap kapatma özelliği ile hesabınızı dondurabilirsiniz. Instagram haftada sadece bir kez dondurma işlemine izin verir. Peki Instagram hesap dondurma işlemi nasıl yapılır? Yazımızdan dondurma işlemi için kullanabileceğiniz direkt link de bulabilirsiniz.

Instagram hesabını mobil üzerinden dondurmak isteyenlerin çabaları boşa gidiyor. Her ne kadar Instragram mobilde kullanılan bir uygulama olsa da hesap dondurma işlemi masa üstünden yapılıyor. O nedenle de Instagram ayarlar sekmesine mobilden bakıyorsanız geçici hesap kapatma özelliğini bulamayabilirsiniz. Hesabınızı yeniden aktif etmek için mobilden Instagram hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

INSTAGRAM HESABINI GEÇİCİ OLARAK KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? ADIM ADIM INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ

Sadece bir süreliğine Instagram’da olmayacaksanız ve hesabınızın erişebilir olmasını istemiyorsanız hesabım geçici olarak kapat özelliği tam size göre; İşte adım adım Instagram hesap dondurma işlemi…

Masaüstünden yani bilgisayarınızdan Instagram hesabınızı açıp ayarlar menüsüne tıklayın

Ardından “Profil düzenle” seçeceğini tıklayın

En altta “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeceğine tıklamalısınız.

Açılan sayfada Hesabını neden kapatıyorsun? Sorusuna ilgili şıklardan cevap verip şifre girdikten sonra en altta “Hesabı

Geçici Olarak Kapat”a tıklayın.Hesabınız tekrar şifreniz ile girene kadar dondurulacaktır.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA LİNKİ

INSTAGRAM’DA KALICI OLARAK HESAP KAPATMA İŞLEMİ

Instagram’da hesabınızı sonsuza dek silmek istiyorsanız ve artık geri dönüşünüz yoksa hesabınızı kapama işlemi yapmalısınız. Yine hesap dondurma gibi masa üstünden yapabileceğiniz işlem için bilgisayar üzerinde oturum açın. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınız böylece tamamen silinecektir.

İnstagram silme linki