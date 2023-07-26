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GÖNDERİLER YAKIN ARKADAŞLARLA PAYLAŞILABİLECEK

En popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılar tarafından sevilecek bir özelliği kullanıma sundu. "Yakın Arkadaşlar" özelliği normalde sadece hikaye paylaşılırken kullanılabiliyordu. Yeni duyuruya göre artık post paylaşırken kullanıcılar yakın arkadaşlarını seçebilecek ve sadece seçtikleri kişilere paylaşabilecek.