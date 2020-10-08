HABERTURK.COM

Instagram, yeni kısa süreli video özelliği Reels için bugün yeni özelliklerini kullanıma sundu. Instagram Reels’te, insanların sevdikleri sesleri keşfetmeleri ve kaydetmelerini kolaylaştırmak adına hayata geçirilen özellikler şu şekilde:

Ses Arama: En yeni müzik ve sesleri takipte kalabilmek adınayeni müzikler arasında keşif ve arama yapma, Senin İçin ve Trending gibi yeni sekmeler

Ses Kaydetme:Kolayca erişebilmek ve Reels oluştururken kullanmak için sesleri kaydetme

DM Üzerinden Ses Sayfalarını Paylaşma: Belirli bir ses ile ilişkili tüm Reels videolarını direkt mesaj üzerinden paylaşma

Instagram’ın yeni Reels özellikleri hakkında yaptığı açıklamada, “Reels hala oldukça yeni olsa da insanların yaptıklarını görmek bize ilham veriyor. Ses ve müziğin bir trende katılırken büyük ilham kaynakları olduğunu, kitlelere ulaşmak, hatta viral olmak için bir fırsat sunabildiğini biliyoruz; bu yüzden bugün kullanıma sunduğumuz yeni ses özellikleri için çok heyecanlıyız” denildi.

REELS SEKMESİ TÜRKİYE'DE DE KULLANIMA AÇILDI

Instagram ayrıca Reels sekmesinin Türkiye’de kullanıma sunulduğunu da açıkladı. Reels videolarını keşfetmeyi kolaylaştıracak bu yeni güncelleme ile Keşfet sekmesi ana sayfanın sağ üst köşesine, mesajların yanına taşınıyor.

Bunlara ek olarak Instagram, 10’uncu yıl kutlamalarının bir parçası olarak Reels lansmanından bu yana en fazla paylaşılan 20 şarkının listesini paylaştı. İşte en fazla paylaşılan o şarkılar:

- Virgo by JADU JADU

- ily (i love you baby) (feat. Emilee) by Surf Mesa

- Cute Song by Aroob Khan

- Yes or No by Jass Manak

- Watermelon Sugar by Harry Styles

- Sunset Lover by Petit Biscuit

- WAP (feat. Megan Thee Stallion) by Cardi B

- se essa vida fosse um filme by GIULIA BE

- Butterfly by Jass Manak

- Piece Of Your Heart (Alok Remix) by Meduza, Alok, Goodboys

- death bed (coffee for your head) by Powfu, beabadoobee

- Yummy by Justin Bieber

- Hawái by Maluma

- Don’t Start Now by Dua Lipa

- Khayaal Rakhya Kar by Preetinder

- Feelings by Sumit Goswami

- Laal Bindi by Akull

- Level Up by Ciara

- Born to Shine by DILJIT DOSANJH

- Cradles by Sub Urban

INSTAGRAM REELS NEDİR?

Instagram, bu yılın ağustos ayında yeni kısa süreli video özelliği Reels’ı kullanıma sunmuştu. TikTok uygulamasına rakip olatak konumlandırılan Reels ile insanlar ses, efekt ve yeni yaratıcı araçlar kullanarak 15 saniyelik videolar çekebiliyor ve bu videoları düzenleyebiliyor.

Reels videoları gönderi veya ‘Story’ (Hikaye) olarak paylaşılabiliyor, ayrıca herkese açık hesaplar videolarının “Keşfet” sekmesindeki Reels’a ayrılmış bölümde görülmesini sağlayabiliyor. Reels videoları ayrı klipler halinde çekilip birleştirilebiliyor, tek seferde çekilebiliyor veya galeriden video yükleyerek hazırlanabiliyor.

INSTAGRAM REELS NASIL PAYLAŞILIR?

- Herkese Açık Hesaplar, Reels videolarını Keşfet sekmesindeki Reels bölümünde paylaşabiliyor ve Instagram topluluğu tarafından keşfedilme fırsatını yakalayabiliyor. Aynı zamanda Akış’ta, takipçileriyle paylaşabiliyor. Belirli şarkı, hashtag veya efekt kullanılan Reel videoları aynı zamanda o şarkı, hashtag ve efektlere özel sayfalarda görüntülenebiliyor.

- Gizli Hesaplar, Reels videolarını yalnızca takipçileriyle paylaşabiliyor. Başkaları bu videolardaki orijinal sesleri kullanamıyor ve videoları bu gizli hesabı takip etmeyen insanlarla paylaşamıyor.

- Reels videosu hazır olduğunda, paylaşım ekranında taslak kaydedilebiliyor, kapak resmi değiştirilebiliyor, metin ve hashtag eklenebiliyor ve arkadaşlar etiketlenebiliyor. Paylaşılan Reels videoları, profilde Reels’a özel ayrı bir sekmede yer alıyor. Akış’ta paylaşılan Reels videoları profildeki ana sekmede de yer alıyor.

- Reels videoları aynı zamanda Story, Yakın Arkadaşlar ve Direct mesajlarda paylaşılabiliyor.