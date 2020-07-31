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Instagram Shop özelliği Türkiye’de de kullanıma açılıyor

Sosyal ağ Instagram, ABD’de kullanıma sunduğu Instagram Shop özelliğini global olarak kullanıma sunmaya başladığını duyurdu. Keşfet sekmesinde yenilenen tasarımıyla yer alacak Instagram Shop, yakında Türkiye’de de aktif olacak.

Instagram Shop
HABERTURK.COM

Sosyal ağ Instagram, geçtiğimiz günlerde ABD’de kullanıma sunduğu Instagram Shop özelliğini Türkiye dahil global olarak kullanıma sunmaya başladığını açıkladı.

Dünya genelinde 1 milyarı aşkın kullanıcısı olan Instagram, “Keşfet” sekmesinde yenilenen tasarımıyla yer alacak Instagram Shop özelliğiyle kullanıcıların marka ve içerik üreticilerinin paylaştığı ürünleri keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Türkiye’de 38 milyon kullanıcısı olan Instagram’ın yeni özelliği Instagram Shop ile kullanıcılar son trendlere, kişiselleştirilmiş önerilere ve özel lansmanlara tek bir yerden ulaşabilecek.

Facebook çatısı altında bulunan Instagram’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre Instagram Shop’ta marka ve içerik üreticilerinin koleksiyonlarının yanı sıra Instagram’ın @shop hesabından özel seçkiler de yer alacak.

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