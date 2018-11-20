Instagram ve Facebook'a erişim sorunu, bazı kullanıcılarda saat 16.00'dan sonra başladı. Facebook'a giren kullanıcılar paylaşım yapamama sorununu dile getiriken, Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Facebook ve Instagram'daki sorun Avrupa ve Amerika'da da yaşanıyor. Türkiye'de İstanbul'da hafif şekilde Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanırken, Avrupa'nın birçok bölgesinde ve İngiltere'de erişim sorunu daha fazla yaşanıyor. Amerika'nın ise doğu kesimlerinde erişim sorunu daha çok yaşanıyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım uygulaması Instagram ve Facebook'ta yaşanan erişim sorunuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram erişim sorunu ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

Instagram'daki erişim sorunu aşağıdaki bölgelerde yaşanıyor.

Facebook'taki erişim sorunu aşağıdaki bölgelerde yaşanıyor.

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