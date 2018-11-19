Sosyal ağ Instagram’da yaşanan güvenlik açığı nedeniyle bazı kullanıcıların şifrelerinin açığa çıktığı belirlendi. Söz konusu güvenlik açığı şirketin bu yılın Nisan ayında kullanıma sunduğu veri indirme aracından kaynaklandığı ifade edildi.
Kullanıcıların Instagram’daki tüm verilerini indirmek için sunulan söz konusu araçta, şifrelerin, internet tarayıcısının adres çubuğunda gösterilen URL içinde yer aldığı ortaya çıkarıldı.
Instagram yaşanan sorundan az sayıda kullanıcının etkilendiğini duyursa da, bazı kullanıcıları şifreleri açığa çıkmış olabileceği nedeniyle uyardı.
Ortaya çıkarılan açığın, Instagram’ın ana kuruluşu olan Facebook’un sunucularında tutulan şifreleri, söz konusu URL içinde deşifre ettiği belirlendi.
‘ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN’
Bu güvenlik açığı sorununun giderildiğini açıklayan Instagram, kullanıcılara tedbir amaçlı şifrelerini değiştirmelerini de önermekten geri durmadı.
Instagram veri indirme özelliğini Avrupa Birliği’nde Mayıs 2018’de devreye giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Kanunu (GDPR) düzenlemesi öncesi devreye almıştı.
Instagram’ın kullanıcılara sunduğu veri indirme aracına, uygulamanın “Profil” kısmında yer alan “Ayarlar” sekmesinden ulaşılabiliyor. iOS ve Android uygulamalarının yanı sıra web sürümünden de erişilebilen bu özellik ile kullanıcılar, “Veri İndirme” talebinde bulunabiliyor.
Bu talebin onaylanmasının ardından kullanıcıların e-posta adreslerine “Instagram Verileriniz” başlıklı bir e-posta gönderiliyor. Kullanıcılar, bu e-postanın içinde yer alan “Verileri İndir”e tıklayarak, Instagram’daki tüm bilgilerini indirebiliyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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