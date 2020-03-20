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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs nedeniyle artan endişe ve korku, fırsatçıları da beraberinde getirdi. Sosyal ağ Instagram, koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen sözde takviye gıdaların tanıtım mecrası haline geldi. Hatta Türkiye’de Tarım Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nde kaydı olmayan bu ürünlerin reklamını yapmak için ünlü isimler de sıraya girdi.

İlk olarak teknoloji blogu “Tekno Safari”nin ortaya çıkarıp, kamuoyunun gündemine taşıdığı habere göre Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel ve Seda Akgül gibi ünlüler, Instagram hesaplarından koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen “No-Attack” isimli bir gıda takviyesinin reklamını yaptı.

Hatta bazı ünlü isimlerin bu reklam içeren paylaşımlarında #EvdeKal #StayHome gibi koronavirüse karşı mücadelede farkındalık için kullanılan etiketlere de yer vermesi dikkat çekti.

ŞEYMA SUBAŞI, SERAY SEVER, SEDA SAYAN VE DİĞERLERİ...

Koronavirüse karşı bağışıklık kazandırdığını iddia eden bu sözde ürünün tanıtımını yapan ünlü isimlerden olan Şeyma Subaşı, Instagram üzerinden paylaştığı hikayede, bu dönemde bağışıklık sistemine çok önem verdiğini ve her gün balık yağı, magnezyum, C vitamini gibi destekleyici ürünlerle kendisini koruma altına aldığını, bunlarla beraber No-Attack isimli ürünü kullandığını söyledi. Subaşı, takipçilerinin de no-attack’i eczanelerden veya online olarak alabileceğini belirtti.

Bu ürünün reklamını yapan bir diğer ünlü isim olan Seray Sever ise sosyal medya hesabından ‘No-Attack’ hakkında yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: “Şimdi size harika bir üründen bahsetmek istiyorum: No-Attack. Eşsiz formülüyle vücudu tüm virüs ve türevlerine karşı koruma altına alıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Hatta enfekte olmuşsanız bile kolaylıkla atlatmanızı sağlıyor. Corona da dahil tüm grip türlerine karşı bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Lütfen kullanın, tavsiye ediyorum.”

SİTE ANİDEN BAKIMA GİRDİ!

Gelen tepkiler üzerine bu ünlü isimler Instagram paylaşımlarını birer birer silerken, adı geçen gıda takviyesinin tanıtımı için 16 Mart’ta açılan http://no-attack.com/ internet sitesinin de bakıma alındığı gözlendi.

İnsanların koronavirüse karşı endişelerinin giderek arttığı bir dönemde Instagram üzerinden bu sözde ürünün reklamını yapan ünlüler de tepki topladı. Üstelik bu ünlülerin tanıtımlarında vurguladıkları “Bu gıda takviyesinin rahatlıkla kullanabilirsiniz” ifadelerine karşın, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Goda Güvenliği Bilgi Sistemi’nde (ggbs.tarim.gov.tr) “No-Attack” adlı bir ürünün yer almadığı da ortaya çıktı.

Ünlü isimlerin “Korona dahil tüm virüslere karşı tam koruma” sağladığını iddia ederek reklamını yaptığı bu tarz ürünlere karşı uyaran uzmanlar ürünün onaylı olmadığını ve eczanelerde bulunmadığını ifade ederek, insanların zaten panik havası içinde olduğu bu dönemde böyle bir ürünün reklamının hem de kamuoyunda bilinen ünlü isimler tarafından yapılamasını 'sahtekarlık' olarak değerlendirdi.