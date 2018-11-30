Sosyal ağ Instagram, görme bozukluğu yaşayan kişilerim platformunu kullanmasını kolaylaştıracak yeni özelliklerini devreye aldı. Instagram’a eklenen yeni özellikle sayesinde görme bozukluğu yaşayanlar, sosyal medya uygulamasına yüklenmiş olan resimlerin tanımlarını dinleyebilecek.

Platforma eklenen yapay zeka destekli yeni araçlarla, kullanıcılar Instagram’daki “Akış, “Keşfet” ve “Profil” bölümlerindeki fotoğrafların açıklamalarını ekran okuyucuları aracılığıyla duyabilecek.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraflarına kendi tanımlarını da yazabilecek. Eğer sözkonusu fotoğraflar için böyle bir tanımlama yapılmadıysa, Instagram nesne tanıma teknolojisini kullanarak fotoğrafta neler olduğunu otomatik olarak tespit edecek. Bu şekilde oluşturulan tanım, ekran okuyucusu tarafından kullanıcılara okunacak.

Fotoğraflarına ek metin eklemek isteyenler, Instagram’ın bu yeniliğine “gelişmiş ayarlar” bölümünden ulaşabilecek. Yapay zekâ yardımıyla görme engelli kişilere sesli betimleme yapan bu özelliğin, Instagram’ın çatı şirketi Facebook platformunda da bulunduğunu hatırlatalım.

FOTOĞRAF AÇIKLAMALARI SESLİ DUYURULACAK

Instagram’dan yeni özellikle ilgili olarak yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Görsel bozukluğu olan kişilerin Instagram'ı kullanmasını kolaylaştırmak için iki yeni iyileştirme sunuyoruz. Dünyada görme bozukluğu olan 285 milyondan fazla insanla, daha erişilebilir bir Instagram’dan yararlanabilecek birçok insan olduğunu biliyoruz. Öncelikle, ‘Feed’, ‘Explore’ ve ‘Profile’ı kullandığınızda, fotoğrafların açıklamalarını ekran okuyucunuz aracılığıyla duyabilmeniz için otomatik alternatif metinleri kullanıma sunuyoruz. Bu özellik, ekran okuyucular için fotoğrafların bir açıklamasını oluşturmak üzere nesne tanıma teknolojisini kullanıyor. Böylece, uygulamaya göz atarken fotoğrafların içerebileceği öğelerin bir listesini duyabilirsiniz. Ardından, bir fotoğraf yüklediğinizde fotoğraflarınızın daha zengin bir açıklamasını ekleyebilmeniz için özel alternatif metinleri kullanıma sunuyoruz. Ekran okuyucularını kullanan kişiler bu açıklamayı duyabilecekler.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ