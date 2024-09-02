Intel CEO’su Pat Gelsinger, varlıkları elden çıkarmayı ve maliyetleri azaltmayı planlıyor. Şirketin CEO’su ve üst düzey yöneticilerin, bu ayın ilerleyen günlerinde şirketin yönetim kuruluna, gereksiz iş kollarını elden çıkarma ve sermaye harcamalarını yeniden düzenleme planlarını sunmayı planladığı açıklandı. Bu adımlar, bir zamanlar baskın olan çip üreticisinin yeniden hayata dönebilmesini amaçlıyor. Ancak son dönemde yapay zeka gelişimi ile öne çıkan rakibi Nvidia'nın önemli ölçüde geride kaldığı da görülüyor.

PLANIN DETAYLARI

Gelsinger’in planı, Intel’in artık finanse edemeyeceği iş kollarını, özellikle programlanabilir çip birimi Altera’yı satmayı içeriyor. Bu durumun, şirketin kâr marjlarının daralması nedeniyle gerekli hale geldiği vurgulanıyor. Bununla birlikte planın ayrıca fabrika genişletme projelerine yapılan sermaye harcamalarını azaltmayı da içerdiği de belirtiliyor.

FİNANSAL ZORLUKLAR VE STRATEJİK DEĞİŞİKLİKLER Intel, yapay zeka çağında Nvidia gibi rakiplerine karşı geride kalmamak için mücadele ediyor ancak Nvidia’nın piyasa değeri son dönem yapay zeka patlaması ile 3 trilyon dolara ulaşırken, Intel’in değeri 100 milyar doların altına düştü. Bu durum, Intel’in sermaye harcamalarını 2025 yılında yüzde 17 oranında azaltarak 21,5 milyar dolara düşürme planlarını da beraberinde getirdi. STANLEY VE SACHS İLE İŞ BİRLİĞİ Intel, yönetim kuruluna hangi iş kollarının satılabileceği ve hangilerinin elde tutulması gerektiği konusunda danışmanlık yapması için Morgan Stanley ve Goldman Sachs’ı görevlendirdi. Gelsinger ve diğer yöneticiler, bu planları Eylül ortasında yapılacak yönetim kurulu toplantısında sunacaklar