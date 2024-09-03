Pandemi dönemi sonrası, hem elektrikli araçlar, hem teknolojik cihazlara hem de yapay zekaya olan talep ve ilgi ciddi ölçüde artış yaşadı. Özellikle yapay zeka patlamasını hızlı takip eden ve yakalayan NVIDIA gibi çip üreticileri beklentilerin çok üzerinde bir büyüme yakaladılar. Intel ise bu trende ayak uyduramayanlardan oldu.

Geçtiğimiz günlerde CEO'su Pat Gelsinger, varlıkları elden çıkarma ve maliyetleri düşürme planları hakkında yönetim kuruluna bir sunum gerçekleştirmişti. Finansal zorluklar yaşayan şirketin Dow Jones Endüstriyel Ortalama’daki (DJI) durumu da tehlikede. Şirketin hisse fiyatlarındaki düşüşün, ABD'li çip üreticisinin ülkedeki 30 büyük şirketin performansını ölçen endeksteki yerini kaybetmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Intel, 1999’daki dot-com döneminde Microsoft ile birlikte Dow Jones’a katılan ilk iki teknoloji şirketinden biriydi. Ancak, bu yıl şirketin hisselerinde yaşanan yaklaşık %60’lık düşüş, Intel’i endeksin en kötü performans gösteren şirketi haline getirdi ve fiyat ağırlıklı Dow’daki en düşük hisse fiyatına sahip olmasına neden oldu. YAPAY ZEKA TRENDİNİ YAKALAYAMADI Analistler ve yatırımcılar, Intel’in Dow’dan çıkarılmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Bu durum, Intel’in zaten zarar görmüş olan itibarını daha da zedeleyecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Şirket, OpenAI yatırımını kaçırdıktan sonra yapay zeka patlamasını yakalayamayarak ve TSMC’ye meydan okuma umuduyla inşa ettiği sözleşmeli üretim biriminde de kayıplar yaşıyor. Bu sebeple şirket hem finansal zorluklar çekiyor hem de hisse değerlerinde düşüş yaşanıyor.

Çip devinden küçülme sinyalleri! REKLAM KURTARMA ÇABALARI YETERSİZ KALIYOR Bir dönüşüm sağlamak için Intel, temettü ödemelerini askıya aldı ve geçen ayki kazanç raporunda iş gücünün %15’ini etkileyen işten çıkarmalar açıkladı. Ancak bazı analistler ve eski bir yönetim kurulu üyesi, bu hamlelerin çip üreticisi için çok az ve çok geç olabileceğini düşünüyor. Carson Group’un baş piyasa stratejisti Ryan Detrick, “Intel’in çıkarılması muhtemelen uzun zamandır beklenen bir şeydi” dedi. S&P Dow Jones Endeksleri, Intel’in endeksten çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda yorum yapmayı reddetti. Endekste değişiklikler gerektiğinde yapılır ve son güncelleme, zor durumdaki eczane zinciri Walgreens Boots Alliance’ın (WBA.O) Amazon.com (AMZN.O) ile değiştirilmesiyle Şubat ayında gerçekleşti. Dow’a dahil edilmek için hisse fiyatı önemli bir unsurdur, oysa S&P 500 endeksi (SPX) piyasa değerini dikkate alır.

INTEL'İN AĞIRLIĞI AZALIYOR Dow’un seçim komitesi, endeksteki en yüksek fiyatlı hissenin, en düşük fiyatlı hissenin fiyatının 10 katından fazla olup olmadığını izler. Şu anda, en yüksek ağırlıklı hisse olan UnitedHealth Group (UNH.N), Intel’den yaklaşık 29 kat daha yüksek fiyatlandırılmış durumda. Çip üreticisi ayrıca, 29 Ağustos’taki kapanış fiyatı olan 20.13 $'a göre %0.32’lik düşük bir ağırlığa sahip olarak endeksin en az etkili üyesidir. INTEL'IN YERİNİ KİM ALACAK? Intel’in Dow’dan çıkarılması, şirketin itibarına büyük bir darbe vuracak ve hisselerini daha da olumsuz etkileyecektir. Şirketin hisseleri, Ağustos 2000’deki rekor seviyesinden %70’ten fazla düşerek, 30 yıl içinde ilk kez piyasa değeri 100 milyar doların altına indi.