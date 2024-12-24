Inter: 2 - Como: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, evinde Como'yu 2-0 mağlup etti. Inter'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk golün asistini yaparak galibiyette rol oynadı. Bu sonucun ardından Inter puanını 37'ye yükseltirken, Como ise haftayı 15 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter ile Como karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.
Mavi Siyahlılara galibiyeti getiren golleri 48'de Carlos Augusto ve 90+2. dakikada Marcus Thuram attı.
Mavi Siyahlılar'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk golün asistini yaptı.
Bu sonucun ardından Inter puanını 37'ye yükseltirken, Como ise 15 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Cagliari'ye konuk olacak. Como, evinde Lecce'yi ağırlayacak.