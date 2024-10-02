Inter: 4 - Kızılyıldız: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci haftasında Inter sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti. 4 golün çıktığı ve Hakan Çalhanoğlu'nun frikikten gol attığı mücadele, ev sahibinin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. haftasında Inter sahasında Kızılyıldız'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Marko Arnautovic, Lautaro Martinez ve Mehdi Taremi (p) kaydetti.
Bu sonucun ardından Inter 4 puana yükseldi. Kızılyıldız ise ilk 2 haftayı puansız kapattı.
Turnuvanın 3. haftasında Inter, 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Young Boys'a konuk olacak. Kızılyıldız ise 22 Ekim Salı günü Monaco deplasmanında sahne alacak.