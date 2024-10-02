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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Inter: 4 - Kızılyıldız: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: 4 - Kızılyıldız: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci haftasında Inter sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti. 4 golün çıktığı ve Hakan Çalhanoğlu'nun frikikten gol attığı mücadele, ev sahibinin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 00:02 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:02
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        Hakan frikikten attı, Inter kazandı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. haftasında Inter sahasında Kızılyıldız'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

        İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Marko Arnautovic, Lautaro Martinez ve Mehdi Taremi (p) kaydetti.

        Bu sonucun ardından Inter 4 puana yükseldi. Kızılyıldız ise ilk 2 haftayı puansız kapattı.

        Turnuvanın 3. haftasında Inter, 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Young Boys'a konuk olacak. Kızılyıldız ise 22 Ekim Salı günü Monaco deplasmanında sahne alacak.

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