Hem Avrupa’da hem İtalya Kupası’nda yoluna devam iki takımın heyecanlı karşılaşması öncesi nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi finalisti Inter ile Avrupa Konferans Ligi finalisti Fiorentina İtalya Kupası’nın final maçında karşı karşıya gelecek. İki takım da kupayı müzesine götürmek istiyor. İşte, Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Inter Fiorentina maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’ine ilişkin tüm bilgiler…