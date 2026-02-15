Inter - Juventus: 3-2 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Inter, evinde Juventus'u 3-2 mağlup etti. Milano ekibi, 42. dakikada Kalulu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında 17'de Cambiaso (kendi kalesine), 76'da Esposito ve 90'da Zielinski'nin golleriyle üç puana uzandı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 54. dakikada oyuna girerken, Juventus'ta ise Kenan Yıldız 75 dakika sahada kaldı.
İtalya Serie A'nın 25. haftasındaki dev maçta Inter, evinde Juventus'u 3-2 mağlup etti.
Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 17'de Cambiaso (kendi kalesine), 76'da Esposito ve 90'da Zielinski kaydetti.
Torino ekibinin golleri ise 26'da Cambiaso ile 83'te Locatelli'den geldi.
Juventus, Kalulu'nun 42. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele etti.
Inter'de maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 54. dakikada oyuna dahil olurken, Juventus'ta ise bir diğer milli futbolcu Kenan Yıldız 75 dakika oyunda kaldı.
Inter bu sonuçla puanını 61'e yükseltip en yakın rakibi Milan'ın maç fazlasıyla 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.
5. sıradaki Juventus ise 46 puanda kaldı.