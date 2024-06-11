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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter, Nicolo Barella'nın sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Inter, Nicolo Barella'nın sözleşmesini uzattı

        İtalya Serie A ekibi Inter, 27 yaşındaki orta saha Nicolo Barella'nın sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 23:17 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:17
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        Inter, Barella ile nikah tazeledi
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        İtalya’da sezonu lig ve süper kupa şampiyonlukları ile tamamlayan Inter, 27 yaşındaki oyuncusu Nicolo Barella’nın sözleşmesini yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan orta sahanın 2029 yılına kadar sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu. Aynı zamanda İtalya basınında yer alan haberlere göre Nicolo Barella’nın yeni sözleşmesiyle birlikte Serie A’da İtalyan futbolcular arasında en çok maaş alacak oyuncu olacağı belirtildi.

        NICOLO BARELLA: BU BÜYÜK KULÜBÜN RENKLERİNİ DAHA UZUN YILLAR GİYECEK OLMAMIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

        Yeni sözleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Nicolo Barella, “İnter ile sözleşmemi uzatmanın ve bu büyük kulübün renklerini daha uzun yıllar giyecek olmamın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu imzanın Avrupa Şampiyonası öncesinde olmasını istedim. Bu büyük kulübün renklerini daha uzun süre giyecek olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Takımla ve teknik direktörle bu yıllarda başlattığımız başarı yolunu devam ettirmek istiyorum. Taraftarlarımıza daha fazla sevinç yaşatmak için her zaman büyümek istiyoruz. Onlarla unutulmaz anlar yaşadık ve eminim ki daha birçokları gelecek. Şu anda İtalya ile Avrupa Şampiyonası'na odaklandım. Sezonun yeniden başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. İnter'in muhteşem taraftarları önünde tekrar oynamayı dört gözle bekliyorum” dedi.

        2019 yılında Cagliari’den 12 milyon Euro karşılığında kiralık olarak Inter’in yolunu tutan Nicolo Barella, sezonu tamamladıktan sonra 32,5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile İtalyan devine imza atmıştı. Bu sezonla birlikte Inter formasını toplamda 235 kez terleten İtalyan orta saha, tüm kulvarlarda toplamda 22 gol ve 51 asistlik katkı sağladı. Inter forması altında 2 İtalya Serie A, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası zaferi yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, 2 kez de Inter formasıyla İtalya’da sezonun orta sahası oldu.

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