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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter, Roma'yı tek golle yıktı: Hakan Çalhanoğlu sakatlandı! - Futbol Haberleri

        Inter, Roma'yı tek golle yıktı: Hakan Çalhanoğlu sakatlandı!

        İtalya Serie A'da Inter, Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı mücadelede 12. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 00:06 Güncelleme: 21.10.2024 - 00:06
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        Inter, Roma'yı tek golle yıktı!
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        İtalya Serie A 8. hafta karşılaşmasında Roma ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golü 60. dakikada Lautaro Martinez attı.

        Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken yaşadığı sakatlığın ardından 12. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı. Roma'daki milli futbolcumuz Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Inter, ligde 17 puana yükseldi. Ivan Juric yönetiminde ligde ilk kez kaybeden Roma, 10 puanda kaldı.

        Inter ligde gelecek hafta Juventus'u konuk edecek. Roma, ise gelecek hafta ligde ise Fiorentina deplasmanına gidecek.

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