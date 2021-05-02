Serie A'nın 34. haftasında Inter, dün Crotone'yi 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 82 yapan İtalyan temsilcisi, bitime 4 hafta kala Milan ve Atalanta'nın 13, Napoli'nin de 15 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Serie A'da en son 2009-2010 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Inter, tam 11 yıl aranın ardından tekrar zirvede yer aldı. 19. şampiyonluğunu ilan eden Conte'nin takımı, ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Inter'in şampiyonluğunu kesinleştirmesinin ardından 9 sezondur şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Juventus da rakibi için tebrik mesajı yayımladı.