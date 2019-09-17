İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin çalıştırdığı Inter, Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki ilk maçında Jindrich Trpisovsky'nin çalıştırdığı Slavia Prag'ı konuk etti.
Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Inter, rakibi karşısında etkili pozisyonlar bulmakta zorlandı. Çekya Ligi'nin son şampiyonu Slavia Prag, rakip kale önünde baskılı pres yaparak Inter'e zor anlar yaşattı.
Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçilirken maçta gol perdesi 63. dakikada açıldı.
Konuk ekipte Peter Olayinka, attığı golle Slavia Prag'ı 1-0 öne geçirdi.
Bu golden sonra da önde basmaktan vazgeçmeyen Slavia Prag, Inter'e karşı direnirken Inter aradığı golü 90+2'nci dakikada buldu.
Nicolo Barella, 90+2'de attığı golle skoru eşitledi. Mücadelede kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter 1 puana razı oldu. Barella, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golüyle Inter'e 1 puanı getiren isim oldu.
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