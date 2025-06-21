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        Haberler Spor Futbol Inter Teknik Direktörü Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! - Futbol Haberleri

        Inter Teknik Direktörü Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

        Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Urawa Red Diamonds maçı öncesi Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 14:16 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:16
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        Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
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        Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Urawa Red Diamonds maçı öncesi DAZN'e özel açıklamalarda bulundu. Chivu, hem oynanacak karşılaşmaya hem de son dönemde transfer iddialarının merkezinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'na dair önemli ifadeler kullandı.

        Amerika kampında bulunan Inter, 21 Haziran Cumartesi (Bugün) TSİ 21.00'de Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi konuşan Chivu, "Lumen Field'ı televizyondan çok izledim ama ilk kez buradayım. Şehrin ve kulübün NFL'de ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bizi burada ağırlamaları ve tesislerini açmaları çok değerli" dedi.

        "HAKAN, BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ"

        Son olarak Galatasaray'la adı anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Chivu, "Hakan bu takımın liderlerinden biri ve bu sahadaki varlığıyla da belli oluyor. Şu an sakatlığı nedeniyle oynamıyor ama takıma olan bağlılığı üst düzey. Transfer konusunu kendisiyle konuşmadım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tamamen takıma ve turnuvaya odaklı. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapıyor" diyerek milli yıldıza olan güvenini dile getirdi.

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