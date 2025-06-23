İNTERNET-İBYH (İnternet İsteğe Bağlı Yayın Hizmeti) lisansı nedir, zorunlu mu, alınmazsa ne olur?
Gündem konularından biri olan İNTERNET-İBYH (İnternet İsteğe Bağlı Yayın Hizmeti), vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İnternet Yayın Lisansı, RTÜK tarafından verilen ve alınması zorunlu bir izindir. RTÜK, bu lisans sayesinde dijital yayınların içeriklerini denetleyebilir, gerekli gördüğü durumda idari yaptırımlar uygulayabilir. Peki, yayın lisansı nasıl alınır, alınmazsa ne olur, yaptırımı nedir? İşte, İnternet Yayın Lisansına dair detaylar...
Gündemde sıkça konuşulan konulardan biri olan İNTERNET-İBYH (İnternet İsteğe Bağlı Yayın Hizmeti), vatandaşların merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. RTÜK tarafından verilen 'İnternet Yayın Lisansı', dijital ortamda yayın yapan platformlar için zorunlu hale gelmiş durumda. Bu lisans sayesinde RTÜK, internet üzerinden yapılan yayınları denetleyebiliyor ve mevzuata aykırı içerikler tespit edildiğinde idari yaptırımlar uygulayabiliyor. Peki, internet yayın lisansı nasıl alınır? Lisans alınmazsa ne olur? Hangi platformlar bu kapsama giriyor? İşte, internet yayın lisansına dair merak edilen detaylar…
İNTERNET İSTEĞE BAĞLI YAYIN HİZMETİ (İNTERNET - İBYH) NEDİR?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından müştereken hazırlanan “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”, 2019 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu yönetmelik kapsamında; sunacakları URL adresleri üzerinde isteğe bağlı yayın hizmeti de sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların İNTERNET-İBYH (İnternet İsteğe Bağlı Yayın Hizmeti) lisansı almaları gerekiyor.
İNTERNET - İBYH LİSANSI ALMAK ZORUNLU MU, ALINMAZSA NE OLUR?
RTÜK tarafından paylaşılan bilgiye göre, yayın lisansı almak zorunlu. Yayın iletim yetkisi bulunmaksızın internet ortamından yayın hizmeti sunulduğunun tespiti durumunda, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşun ve internet platform işletmecisinin URL adresi Üst Kurul’un internet sitesinde duyurularak 72 saatlik süre içerisinde başvuru dilekçesi ve eki taahhütname ile 3 aya tekabül eden lisans ücretinin yatırılması halinde internet ortamındaki yayınlara 3 ay süre ile RTÜK tarafından izin veriliyor. Bu süre içerisinde lisanslama işlemlerinin tamamlanmaması halindeyse yine 3 aya tekabül eden lisans ücretinin yatırılması şartıyla yayınlarına bir 3 ay daha devam edebilmesi için izin veriliyor.
İNTERNET - İBYH LİSANSI ALMAMANIN CEZASI NEDİR?
Verilen sürelerin sonunda internet yayın lisansı ve internet ortamından yayın iletim yetkisi bulunmayanlar, başvuru talebini içeren dilekçe ile birlikte taahhütname sunmaz ve 3 aya tekabül eden lisans ücretini yatırmaz, ilgili içerik çıkarılmaz ise içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi süreci ile birlikte ilgili kuruluşların yetkilileri hakkında yasal işlemler başlatılacak.
İNTERNET - İBYH LİSANS ÜCRETİ NE KADAR?
RTÜK, İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücretini yıllık 100 bin lira olarak belirledi. Yayın lisans ve yayın iletim yetkilendirme ücretleri peşin veya taksitle ödenebiliyor.