Internet kafeler ne zaman açılacak? Başta işletmeciler olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Gözler normalleşmenin başlayacağı 1 Haziran tarihine çevrilmişti. Peki, 1 Haziran itibariyle internet kafeler açılacak mı? İşte merak edilen detaylar...

INTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.