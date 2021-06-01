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İnternet kafeler açıldı mı? 1 Haziran internet kafeler açık mı? Playstation kafeler açılıyor mu?

1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme uygulamasının başlamasının ardından hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de internet kafeler oldu. Özellikle gençlerin ve çocukların uğrak yeri olan internet kafelerin ne zaman açılacağı merak konusu. İşte konuyla ilgili son durum...

İnternet kafeler açıldı mı? 1 Haziran internet kafeler açık mı? Playstation kafeler açılıyor mu?

Internet kafeler ne zaman açılacak? Başta işletmeciler olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Gözler normalleşmenin başlayacağı 1 Haziran tarihine çevrilmişti. Peki, 1 Haziran itibariyle internet kafeler açılacak mı? İşte merak edilen detaylar...

INTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.

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